Logo Image

Η Star Bulk στη Σύνοδο Κορυφής του Global Maritime Forum στην Αμβέρσα  

Ναυτιλία

Η Star Bulk στη Σύνοδο Κορυφής του Global Maritime Forum στην Αμβέρσα  

Οι εργασίες επικεντρώθηκαν στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, την ασφάλεια και ευημερία των ναυτικών

Η Star Bulk έδωσε ηχηρό «παρών» στην Ετήσια Σύνοδο Κορυφής 2025 του Global Maritime Forum, που πραγματοποιήθηκε στην Αμβέρσα συγκεντρώνοντας περισσότερους από 200 κορυφαίους ηγέτες της διεθνούς ναυτιλίας.

Ως μακροχρόνιος συνεργάτης του Forum, η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στις εργασίες που επικεντρώθηκαν στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, την ασφάλεια και ευημερία των ναυτικών, τις αναδυόμενες τεχνολογίες και την ενίσχυση της διακυβέρνησης σε μια περίοδο γεωπολιτικής αβεβαιότητας.

Τη Star Bulk εκπροσώπησαν η εμπορική διευθύντρια και μέλος του ΔΣ Μιλένα Παππά, η Chief Sustainability Officer Χάρις Πλακαντωνάκη και ο Chief Operating Officer Νικόλας Ρέσκος, συμμετέχοντας σε θεματικά εργαστήρια και συζητήσεις υψηλού επιπέδου.

Η κ. Πλακαντωνάκη συμμετείχε επίσης σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα αποτελέσματα της 2ης Έκτακτης Συνόδου του IMO, μαζί με τον γ.γ. του Οργανισμού Αρσένιο Ντομίνγκες. Η εταιρεία συνεχάρη το Global Maritime Forum για την άρτια διοργάνωση

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube