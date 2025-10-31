Εγκρίθηκε από τον ΟΛΘ η σύμβαση για την επέκταση του 6ου προβλήτα

Εγκρίθηκε από το δ.σ. της ΟΛΘ Α.Ε. κατά τη σημερινή συνεδρίασή του η Σύμβαση κατασκευής του έργου «6ος Προβλήτας, Επέκταση Λιμενικής Υποδομής» από την Κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – ΤΕΚΑΛ ΑΕ, η οποία και καθορίστηκε ως Προσωρινός Ανάδοχος για την κατασκευή του έργου.

Το εν λόγω έργο αποτελεί την κύρια από τις υποχρεωτικές επενδύσεις που προέβλεπε η σύμβαση παραχώρησης και η υλοποίησή του θα αναδείξει τον ΟΛΘ σε λιμάνι κύριων γραμμών που θα μπορεί να εξυπηρετεί μεγάλα πλοία χωρητικότητας μέχρι 24.000 TEU.

Σύμφωνα με την σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση της διοίκησης της ΟΛΘ Α.Ε. θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ανάθεση και υπογραφή της Σύμβασης σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού.

«Είμαστε κοντά»

Νωρίτερα, στο πλαίσιο της σημερινής έκτακτης γ.σ. των μετόχων της ΟΛΘ Α.Ε., απαντώντας σε ερώτηση της «Ν» για τον 6ο προβλήτα ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Ιωάννης Τσάρας, ανέφερε πως έχει σημειωθεί εξαιρετικά σημαντική πρόοδος, μια πολύ σκληρή διαπραγμάτευση η οποία κατέληξε σε ένα σχέδιο σύμβασης, το οποίο στη συνέχεια θα συζητούνταν στο δ.σ. και πρόσθεσε: «Δεν ξέρουμε αν θα είμαστε έτοιμοι σε μία εβδομάδα, σε δυο εβδομάδες για να ολοκληρώσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, σε κάθε περίπτωση θα βγει ανακοίνωση επίσημα από την εταιρεία μόλις γίνει αυτό. Είμαστε πάντως πάρα πολύ κοντά στο να τελειώνουμε με τη σύμβαση».