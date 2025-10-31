Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Πρόταση ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα

Πρόταση για την υλοποίηση προγράμματος ναυπήγησης πολεμικών πλοίων στην Ελλάδα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού μηχανισμού SAFE ανακοίνωσαν την Παρασκευή από κοινού ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων (ΕΕΝ), Πάνος Ξενοκώστας, και ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Ασφάλειας & Άμυνας (ΕΕΛΕΑΑ), Νίκος Παπάτσας, στη διάρκεια του Forum «Defence for Growth», που διοργάνωσε η CLEON, στην Αθήνα.

Η πρωτοβουλία στοχεύει στην κάλυψη των αναγκών του Πολεμικού Ναυτικού και άλλων ευρωπαϊκών ή τρίτων χωρών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της ελληνικής ναυπηγικής και αμυντικής βιομηχανίας.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δυνατότητα των ελληνικών ναυπηγείων, και ειδικότερα των ναυπηγείων ONEX Ελευσίνας – Σύρου, να αναλάβουν έργα ναυπήγησης πολεμικών πλοίων με ελληνικά αμυντικά συστήματα, ο κ. Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι «μπορούμε να ναυπηγήσουμε κάθε πολεμικό πλοίο, OPV, κανονιοφόρο, πυραυλάκατο, κορβέτα ακόμη και φρεγάτα, 10% έως 15% φθηνότερα και 10% έως 20% γρηγορότερα από κάθε ευρωπαϊκό ναυπηγείο». Η πρόταση αφορά τη ναυπήγηση διαφόρων τύπων πολεμικών πλοίων συνδυάζοντας ελληνικό ναυπηγικό έργο και συστήματα προηγμένης τεχνολογίας.

Από την πλευρά του, ο κ. Νίκος Παπάτσας τόνισε ότι «οι ελληνικές εταιρείες κατασκευής αμυντικών συστημάτων είναι έτοιμες να αναλάβουν σε ποσοστό περίπου 50% τα οπλικά και ηλεκτρονικά συστήματα των πλοίων», προσθέτοντας ότι το ποσοστό αυτό μπορεί να αυξηθεί σταδιακά, καθώς ενισχύονται οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες και εξελίσσεται η τεχνογνωσία.

Ο κ. Ξενοκώστας σημείωσε επίσης ότι η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων θα καταθέσει την πρόταση για ένταξη στο πρόγραμμα SAFE, επισημαίνοντας ότι, πέραν των ελληνικών επιχειρήσεων, θα συμμετάσχουν και εταιρείες «από άλλες ευρωπαϊκές χώρες».

Αναφερόμενος στο οικονομικό αποτύπωμα της πρωτοβουλίας, εξήγησε ότι «αν, για παράδειγμα, λάβουμε παραγγελία 1 δισ. ευρώ για δύο κορβέτες, με 70% εγχώρια παραγωγή – γιατί δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία αλλά και πλήθος ελληνικών εταιρειών – τότε 700 εκατ. ευρώ θα παραχθούν από ελληνικά χέρια, αφήνοντας αντίκτυπο στο ΑΕΠ ύψους 5 δισ. ευρώ. Αυτό συνεπάγεται τουλάχιστον 500 άμεσες και 3.000 έμμεσες θέσεις εργασίας».

Υπενθυμίζεται πως και χθες ο κ. Ξενοκώστας, στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής, είχε τονίσει πως «έχουμε λύσεις που μπορούν να φέρουν το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια μπροστά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες».

Στις 8 Μαΐου 2025 η Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων και η Ένωση Ελληνικών Εταιρειών Αεροδιαστημικής, Άμυνας και Ασφάλειας υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας, το οποίο προβλέπει μηχανισμό συνεργειών, δικτύωσης, ανταλλαγής πληροφορίας και υλοποίησης κοινών δράσεων, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής παραγωγικής βάσης και την αναβάθμιση της αμυντικής, ναυπηγικής και τεχνολογικής βιομηχανίας της χώρας.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Τάσος Ιωσηφίδης, εταίρος ΕΥ Ελλάδος και Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα, και ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής Διεθνούς Δικαίου κι Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Τον συντονισμό είχε ο δημοσιογράφος – διπλωματικός και στρατιωτικός συντάκτης, Χρήστος Μαζανίτης.