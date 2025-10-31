Νίκος Τσάκος: Βράβευση για τη συμβολή του στη ναυτιλία και τη φιλανθρωπία

Για τη συμβολή του στη ναυτιλία και τη φιλανθρωπία βραβεύτηκε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Tsakos Energy Navigation (TEN), δρ. Νίκος Τσάκος, στη διάρκεια του ετήσιου φιλανθρωπικού GALA «Chrysanthemum Ball» στη Νέα Υόρκη – μιας από τις σημαντικότερες κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από την Φιλανθρωπική Αδελφότητα του Καθεδρικού Ναού της Αγίας Τριάδας.

Η φετινή εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στις 24 Οκτωβρίου και απέδωσε φόρο τιμής στη διαρκή συνεισφορά του δρ. Τσάκου στη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και στη διά βίου αφοσίωσή του στη φιλανθρωπία, την εκπαίδευση και την κοινωνική προσφορά.

Η βράβευση πραγματοποιήθηκε παρουσία κορυφαίων διπλωματών, επιχειρηματικών ηγετών, εφοπλιστών και εξέχοντων μελών της διεθνούς και ελληνικής ομογένειας.

Συνεχίζοντας μια μακρά οικογενειακή παράδοση προσφοράς, η οικογένεια Τσάκου ίδρυσε το 2010 το Ίδρυμα Κοινωφελών Έργων «Μαρία Τσάκος» – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης στη Χίο, προς τιμήν της αείμνηστης Μαρίας Π. Τσάκου.

Το 2018, το Ίδρυμα προχώρησε στη δημιουργία του Tsakos Enhanced Education Nautical School, του πρώτου ιδιωτικού, μη κερδοσκοπικού Ναυτικού Λυκείου στην Ελλάδα (για μαθητές ηλικίας 14-17 ετών), αφιερωμένου αποκλειστικά στη ναυτική εκπαίδευση. Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει πλήρως τις σπουδές περισσότερων από 500 μαθητών σε Ελλάδα, Νότια Αμερική και Δυτική Αφρική.

Βασιζόμενο σε αυτό το επίτευγμα, τον Σεπτέμβριο του 2024 το Ίδρυμα εγκαινίασε την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Τσάκος επίσης στη Χίο – την πρώτη μη κρατική, μη κερδοσκοπική Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα νέο μοντέλο ναυτικής εκπαίδευσης, που συνδυάζει την ακαδημαϊκή αριστεία με την πρακτική ναυτοσύνη και την περιβαλλοντική ευαισθησία.

Η Tsakos Energy Navigation (TEN), που ιδρύθηκε το 1993 και φέτος γιορτάζει 32 χρόνια ως εισηγμένη εταιρεία, αποτελεί μία από τις πιο ιστορικές και καταξιωμένες δημόσιες ναυτιλιακές εταιρείες παγκοσμίως.

Ο ποικιλόμορφος στόλος ενέργειας της TEN αριθμεί σήμερα 82 πλοία, μεταξύ των οποίων δέκα DP2 shuttle tankers, τρία VLCCs, ένα suezmax με scrubber, δύο MR product tankers με scrubber και πέντε LR1 tankers με scrubber υπό ναυπήγηση, συνολικής χωρητικότητας περίπου 11 εκατομμυρίων dwt.