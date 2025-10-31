Capital Clean Energy: Αύξηση κερδών στο γ’ τρίμηνο

Ένα ακόμη τρίμηνο ισχυρής πορείας κατέγραψε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της στον κλάδο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Με σημαντική αύξηση κερδών, ενισχυμένο πρόγραμμα ναυλώσεων και συνεχή επενδυτική δραστηριότητα σε σύγχρονα πλοία, η εταιρεία συνεχίζει να υλοποιεί τη στρατηγική μετάβασής της προς έναν στόλο επικεντρωμένο στο LNG.

Οι πρόσφατες κινήσεις κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης και εταιρικής διακυβέρνησης ενισχύουν περαιτέρω τη θέση της CCEC στην ταχέως εξελισσόμενη παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου.

Εξέλιξη μεγεθών

Ισχυρή κερδοφορία κατέγραψε το γ’ τρίμηνο του 2025 η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC), σύμφωνα με τα οικονομικά της αποτελέσματα.

Η εισηγμένη στο NASDAQ ναυτιλιακή σημείωσε καθαρά κέρδη 23,1 εκατ. δολ., σε σχέση με τα 16,1 εκατ. δολ. του αντίστοιχου τριμήνου του 2024, αύξηση 43,5%.

Τα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 99,5 εκατ. δολ., έναντι 102,4 εκατ. δολ. πέρυσι, με τη μείωση να αποδίδεται σε περιόδους εκτός λειτουργίας των LNG carriers «Aristos I» και «Aristidis I» λόγω πενταετών ειδικών επιθεωρήσεων.

Η επίπτωση αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από την έναρξη μακροχρόνιας ναύλωσης του «Axios II».

Τα συνολικά έξοδα ανήλθαν σε 49,5 εκατ. δολ. (από 46,9 εκατ.), με τα λειτουργικά κόστη πλοίων να αυξάνονται στα 20,5 εκατ. δολ. λόγω των επιθεωρήσεων.

Οι αποσβέσεις παρέμειναν σταθερές στα 23,1 εκατ. δολ., ενώ τα γενικά και διοικητικά έξοδα μειώθηκαν σε 3,6 εκατ. δολ. από 4,7 εκατ. δολ.

Σημαντική βελτίωση καταγράφηκε στα χρηματοοικονομικά έξοδα, τα οποία υποχώρησαν σε 26,9 εκατ. δολ. από 39,5 εκατ. δολ., λόγω μικρότερου χρέους και χαμηλότερου κόστους δανεισμού.

Στις 22 Οκτωβρίου 2025, το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε μέρισμα μετρητών ύψους 0,15 δολ./μετοχή για το τρίτο τρίμηνο του 2025, πληρωτέο στις 13 Νοεμβρίου 2025, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι στις 3 Νοεμβρίου 2025.

Μήνυμα διοίκησης

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jerry Kalogiratos, υπογράμμισε ότι το γ’ τρίμηνο του 2025 αποτέλεσε ακόμη μία περίοδο υψηλών επιδόσεων και στρατηγικών επιτυχιών για την εταιρεία.

Πρόσθεσε ότι η CCEC εξασφάλισε μακροπρόθεσμη ναύλωση για ένα ακόμη υπό ναυπήγηση LNG carrier, πριν από την παράδοσή του, ενισχύοντας περαιτέρω τη διαφοροποίηση της πελατειακής της βάσης.

Η συνολική διάρκεια των εκκρεμών συμβολαίων ανέρχεται πλέον σε 6,9 έτη, με συμβολαιοποιημένα έσοδα ύψους 3 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας την ορατότητα των μελλοντικών ταμειακών ροών.

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι έχει ολοκληρωθεί η χρηματοδότηση για έξι DF MGC και τέσσερα LCO2/multi-gas carriers, επιβεβαιώνοντας την ευελιξία της εταιρείας και τη δέσμευση στο επενδυτικό της πλάνο.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία είχε καταβάλει μέχρι το τέλος του τρίτου τριμήνου του 2025 προκαταβολές ύψους 580,3 εκατ. δολαρίων για την απόκτηση του υπό κατασκευή στόλου της.

Η στρατηγική ανακύκλωσης κεφαλαίων συνεχίζεται με την πώληση ακόμη ενός containership, με τα έσοδα να κατευθύνονται στον υπό ναυπήγηση στόλο μεταφοράς LNG.

Σε επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης, στο Διοικητικό Συμβούλιο εντάχθηκε ο Martin Houston, κορυφαίο στέλεχος της αγοράς LNG, ενώ ο Abel Rasterhoff αποχωρεί μετά από μακρά παρουσία από το 2007.

Σημειώνεται ότι τον Νοέμβριο του 2023 η CCEC ανακοίνωσε τη στρατηγική της στροφή στη μεταφορά διαφόρων μορφών αερίου, συμπεριλαμβανομένου του LNG και νέων ενεργειακών φορτίων που συνδέονται με την ενεργειακή μετάβαση.

Στο πλαίσιο αυτό απέκτησε 21 νεότευκτα πλοία, εκ των οποίων 11 LNG carriers και 10 ειδικών προδιαγραφών μεταφορικά φυσικού αερίου (4 LCO2/multi-gas και 6 DF MGC).

Παράλληλα, από τον Δεκέμβριο του 2023 έχει ολοκληρώσει την πώληση 13 containerships, αποεπενδύοντας σταδιακά από τον κλάδο των εμπορευματοκιβωτίων.

Η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC) αυτή τη στιγμή διαθέτει 20 πλοία στο νερό (12 LNG carriers και 8 containerships).