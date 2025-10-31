Star Bulk: Ολοταχώς για πράσινο στόλο

Πολυετές πρόγραμμα για το «πρασίνισμα» του στόλου της υλοποιεί η Star Bulk Carriers, συμφερόντων του Πέτρου Παππά, μέσω ναυπηγήσεων νέας γενιάς πλοίων, αναβαθμίσεων υφιστάμενων μονάδων και σταδιακής απόσυρσης των παλαιότερων, με στόχο τη μείωση των εκπομπών και την πλήρη ενεργειακή συμμόρφωση έως το 2050.

Η εισηγμένη στο αμερικανικό χρηματιστήριο εταιρεία εξέδωσε το ESG report για το 2024, καταγράφοντας μια χρονιά ριζικών πρωτοβουλιών, με ισχυρές περιβαλλοντικές επιδόσεις, «πράσινες» επενδύσεις στο κομμάτι των υποδομών, ύψους 50 εκατ. δολ., την τελευταία τριετία και ένα σαφές όραμα για τη μετάβαση προς τη βιώσιμη ναυτιλία.

Όπως τονίζει στο μήνυμά του ο διευθύνων σύμβουλος της ναυτιλιακής, κ. Παππάς, η αποστολή της εταιρείας είναι «να παραμείνει αξιόπιστος εταίρος στο παγκόσμιο εμπόριο, ενώ ταυτόχρονα ηγείται της μετάβασης προς ένα βιώσιμο ναυτιλιακό μέλλον».

Με τη συγχώνευση με την Eagle Bulk Shipping, η Star Bulk ισχυροποίησε τη θέση της ως ένας από τους μεγαλύτερους στόλους ξηρού φορτίου παγκοσμίως, ενισχύοντας την κλίμακα και τη δυνατότητά της να επενδύει σε καθαρές τεχνολογίες και ενεργειακή απόδοση.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία διαθέτει έναν στόλο 142 πλοίων μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου (164 έως 31/12/2024), συνολικής χωρητικότητας άνω των 14,2 εκατ. dwt, καλύπτοντας όλο το φάσμα μεγεθών – από Supramax και Ultramax έως Panamax, Kamsarmax, Post-Panamax, Capesize και Newcastlemax.

Ο μέσος όρος ηλικίας του στόλου ανέρχεται σε 11,9 έτη, σημαντικά χαμηλότερος από τον παγκόσμιο μέσο όρο, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να εφαρμόζει εκτεταμένα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης και συμμόρφωσης με τα αυστηρότερα περιβαλλοντικά πρότυπα.

Το 2024, η Star Bulk διέθεσε 12,4 εκατ. δολ. σε επενδύσεις πράσινης υποδομής, εκ των οποίων 7,8 εκατ. δολ. σε συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Saving Devices – ESDs) – αύξηση 34% έναντι του 2023.

Επενδύσεις κατευθύνθηκαν επίσης σε συστήματα καθαρισμού καυσαερίων (EGCS) και συστήματα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος (BWTS), τα οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί στο 100% του στόλου.

Η εταιρεία ολοκλήρωσε, επίσης, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης ενεργειακής απόδοσης. Εγκαταστάθηκαν συστήματα τηλεμετρίας και παρακολούθησης «Vessel Performance Monitoring» σε 114 πλοία, επιτρέποντας σε πραγματικό χρόνο την ανάλυση εκπομπών CO2 και του δείκτη CII (Carbon Intensity Indicator).

Παράλληλα, ολοκληρώθηκαν αντικαταστάσεις φωτισμού με LED σε 55 πλοία και πιλοτική εφαρμογή ρομποτικών συστημάτων καθαρισμού γάστρας σε 4 πλοία.

Απανθρακοποίηση

Η στρατηγική απανθρακοποίησης της Star Bulk βασίζεται σε πέντε πυλώνες: Εκσυγχρονισμός στόλου -σταδιακή απόσυρση παλαιότερων πλοίων και επένδυση σε νέα, ενεργειακά αποδοτικά-, ακριβής παρακολούθηση και διαφάνεια μέσω ψηφιακών συστημάτων, ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης με τεχνικές λύσεις και αναβαθμίσεις, συνεργασίες και

διεθνείς πρωτοβουλίες (Poseidon Principles, Sea Cargo Charter, Getting to Zero Coalition) και, τέλος, έρευνα και ανάπτυξη (R&D) για καθαρές τεχνολογίες και εναλλακτικά καύσιμα, όπως αμμωνία, μεθανόλη και LNG.

Σύμφωνα με το πλάνο της, η Star Bulk στοχεύει σε μείωση της έντασης άνθρακα κατά 12% έως το 2026, 20% έως το 2030, 70% έως το 2040 και μηδενικές εκπομπές έως το 2050.

Παραγγελίες και νέες τεχνολογίες

Το orderbook της εταιρείας περιλαμβάνει πέντε νέα Kamsarmax υπό ναυπήγηση, όλα εξοπλισμένα με τελευταίας γενιάς μηχανές.

Παράλληλα, αξιολογείται η εγκατάσταση shaft generators στα νέα πλοία, ενώ εξετάζονται λύσεις ηλιακής και αιολικής ενέργειας για υφιστάμενες μονάδες.

Παράλληλα, η Star Bulk συμμετέχει ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, όπως τα DT4GS (Digital Twin for Green Smart Shipping), GATERS και SHIPFC, με αντικείμενο την ανάπτυξη Digital Twins (DTs), την αξιοποίηση της πράσινης αμμωνίας και την ενσωμάτωση κυψελών καυσίμου μηδενικών εκπομπών.

Επίσης, η εταιρεία πραγματοποιεί πιλοτικές δοκιμές συστημάτων δέσμευσης CO2 στα πλοία της, με ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Η Star Bulk αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Maritime Emissions Reduction Centre (M-ERC) στην Αθήνα.

Είναι, επίσης, ενεργό μέλος της HELMEPA, του Global Maritime Forum και της Clean Shipping Alliance 2020, αναλαμβάνοντας ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση της ναυτιλίας του μέλλοντος.

Όπως τονίζεται, οι προσπάθειες αυτές αναγνωρίστηκαν με σημαντικά βραβεία το 2025: Environmental Leadership Silver Award και People Leadership Gold Award στα ESG Shipping Awards, καθώς και το Efkrantis Award για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη στον Ναυτιλιακό Κλάδο.