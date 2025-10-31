Πάνος Ξενοκώστας στο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής: Έχουμε λύσεις που μπορούν να φέρουν το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια μπροστά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες

Την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της αναγέννησης των ελληνικών ναυπηγείων και τη μετάβαση στη δεύτερη, πιο απαιτητική φάση μετασχηματισμού τους σε περιφερειακό ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο, προανήγγειλε ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ONEX Shipyards & Technologies και Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, κ. Πάνος Ξενοκώστας, μιλώντας χθες στο 4ο Οικονομικό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής.

Ο κ. Ξενοκώστας τόνισε ότι τα ναυπηγεία της ONEX έχουν ολοκληρώσει σχεδόν 800 επισκευές πλοίων την τελευταία επταετία — αριθμός ρεκόρ στην ιστορία του κλάδου — απασχολώντας άμεσα και έμμεσα πάνω από 2.000 εργαζόμενους.

«Το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας το κερδίσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Ξενοκώστας. «Έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε και φυσικά με την καθοριστική στήριξη των Ελλήνων εφοπλιστών, στους οποίους είμαστε ευγνώμονες. Από ναυπηγεία ανενεργά για 20 χρόνια με απλήρωτους εργαζόμενους και χρέη μισού δισεκατομμυρίου, δημιουργήσαμε μονάδες που ανταγωνίζονται επιτυχώς ναυπηγεία της Μέσης Ανατολής και της Ευρώπης.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης της ναυτιλιακής κοινότητας αποτελούν θεμελιωμένα αποτελέσματα της πρώτης φάσης.

Τα ελληνικά ναυπηγεία λειτουργούν πλέον με διεθνή πρότυπα, ανταγωνιστικό κόστος και αξιόπιστες προδιαγραφές παράδοσης», ανέφερε.

Η δεύτερη φάση: Από ναυπηγεία σε ενεργειακό hub

Ο κ. Ξενοκώστας ανέλυσε το αναπτυξιακό πλάνο των ναυπηγείων Σύρου και Ελευσίνας σε «σύγχρονη υποδομή υποστήριξης ενεργειακής ασφάλειας, integrated logistics και άμυνας», με έμφαση σε:

Υποστήριξη LNG και LNG Carriers

Υποδομές και υπηρεσίες για offshore / nearshore ενεργειακά έργα

Κατασκευή υποδομών για θαλάσσια αιολικά πάρκα στο Αιγαίο

Τεχνολογίες νέων μορφών πρόωσης

Integrated logistics για τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη

Ο κ. Ξενοκώστας επεσήμανε ότι ο ίδιος ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη, έβαλε στο επίκεντρο την αναγέννηση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας. Αναφέρθηκε στη σημασία της ύπαρξης ειδικού γραφείου στον Λευκό Οίκο για τη ναυπηγική πολιτική, τονίζοντας: «Αυτό καταδεικνύει τη στρατηγική σημασία του κλάδου, όχι μόνο για τη ναυπήγηση πλοίων, αλλά και για την υποστήριξη υποδομών που σχετίζονται με την ενεργειακή ασφάλεια, τον ενεργειακό μετασχηματισμό και την ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας».

Το αμυντικό στοίχημα: 15% φθηνότερα, 20% ταχύτερα

Χαιρετίζοντας τη δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Νίκου Δένδια ότι «τα επόμενα πλοία θα ναυπηγηθούν στα ελληνικά ναυπηγεία», ο κ. Ξενοκώστας τόνισε:

«Εμείς διαθέτουμε λύσεις που μπορούν να φέρουν το Πολεμικό Ναυτικό χρόνια μπροστά σε σχέση με τις γειτονικές χώρες. Μπορούμε να παραδώσουμε οποιαδήποτε ολοκληρωμένη πλατφόρμα πλοίου 10–15% φθηνότερα και 10–20% γρηγορότερα σε σύγκριση με οποιαδήποτε ευρωπαϊκή επιλογή. Δεν ζητάμε χάρες· ζητάμε ισότιμη μεταχείριση και εμπιστοσύνη από το Πολεμικό Ναυτικό. Για εμάς, η αμυντική βιομηχανία δεν είναι θέμα βιωσιμότητας — έχουμε ήδη πελάτες. Πρέπει να φτιάχνουμε πλοία ελληνικού σχεδιασμού και κατασκευής».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πάνος Ξενοκώστας υπογράμμισε ότι η σταθερή ανάπτυξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας απαιτεί διαρκή συνεργασία κράτους, ναυτιλίας και στρατηγικών διεθνών εταίρων.

«Το πλαίσιο υπάρχει, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι εδώ και η αγορά αναγνωρίζει την αξία της ελληνικής ναυπηγικής. Το επόμενο στάδιο προϋποθέτει στοχοπροσήλωση, συνέπεια και συνέργειες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο», υπογράμμισε.