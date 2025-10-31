Logo Image

INTERCARGO στα 45 χρόνια: Σταθερά στην κορυφή του dry bulk

Η INTERCARGO εισέρχεται στο 2025 με περισσότερα από 350 μέλη από 35+ χώρες και στόλο άνω των 4.400 πλοίων

«Η ισχυρή ανάπτυξη της INTERCARGO και η 45ετής κληρονομιά της αντικατοπτρίζουν την εμπιστοσύνη των μελών μας και τη σημασία μιας ενιαίας φωνής για τη μεταφορά ξηρού χύδην φορτίου», δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης, κ. Γιάννης A. Ξυλάς , με αφορμή την επερχόμενη επέτειο των 45 χρόνων από την ίδρυσή της.

Στο μήνυμά του για το μέλλον, ο κ. Ξυλάς προσθέτει: «Καθώς κοιτάζουμε μπροστά, θα συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην προώθηση της ποιότητας, της ασφάλειας και της βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας ότι η φωνή των υπεύθυνων πλοιοκτητών θα ακούγεται εκεί όπου έχει μεγαλύτερη σημασία».

Η INTERCARGO εισέρχεται στο 2025 με περισσότερα από 350 μέλη από 35+ χώρες και στόλο άνω των 4.400 πλοίων, ενώ τα μέλη της θα συναντηθούν στην Αθήνα στις 3–4 Νοεμβρίου για την 45η Γενική Συνέλευση.

