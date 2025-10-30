OceanPal: Γέφυρα με Τεχνητή Νοημοσύνη και blockchain αξίας 120 εκατ. δολ.

Με μια επένδυση 120 εκατ. δολ., ποσό που ξεπερνά τα όρια της παραδοσιακής ναυτιλίας, η OceanPal κάνει βήμα προς την τεχνητή νοημοσύνη και τις ψηφιακές υποδομές.

Η OCEANPAL, συμφερόντων Σεμιράμιδος Παληού, εισέρχεται σε μια αγορά που κυριαρχεί στα μεγαλύτερα χρηματιστηριακά ταμπλό του κόσμου.

Η θυγατρική SovereignAI δημιουργεί μια γέφυρα ανάμεσα στην τεχνολογία και τη ναυτιλία, ενώ η κ. Παληού συνεχίζει να χτίζει ένα πολυδιάστατο χαρτοφυλάκιο, από τα offshore αιολικά και τα LPG carriers έως το περαιτέρω άνοιγμα της «βεντάλιας» των παράλληλων επενδύσεων σε άλλες εταιρείες, όπως η μεγάλη κίνηση απόκτησης του 15% της Genco, που ελέγχει στόλο 43 πλοίων.

Η στροφή στην ψηφιακή εποχή αφορά τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα, η οποία, αξιοποιώντας τεχνολογία NVIDIA και το NEAR Protocol, θα δημιουργεί ένα ψηφιακό οικοσύστημα που θα υποστηρίζει AI agents – αυτόνομα συστήματα ικανά να διαχειρίζονται περιουσιακά στοιχεία και να λαμβάνουν οικονομικές αποφάσεις, με γνώμονα την ιδιωτικότητα και τη διαφάνεια.

Η SovereignAI φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως ο κορυφαίος δημόσιος επενδυτικός φορέας με έκθεση στο token NEAR και τα θεμέλια της νέας AI οικονομίας, ενώ η OceanPal σκοπεύει να επενδύσει σταδιακά με στόχο την απόκτηση έως και 10% της συνολικής προσφοράς του NEAR token.

Ο Sal Ternullo, συν-διευθύνων σύμβουλος της OceanPal, έκανε λόγο για «μια μοναδική ευκαιρία σύγκλισης της ναυτιλίας, της τεχνητής νοημοσύνης και του blockchain», ενώ ο David Schwed, COO, υπογράμμισε ότι «η SovereignAI βρίσκεται στο σημείο τομής δύο τεράστιων μετασχηματισμών – της τεχνητής νοημοσύνης και της ψηφιακής ιδιοκτησίας».

Η πρωτοβουλία στηρίζεται από σημαντικούς συμβούλους και επενδυτές του οικοσυστήματος NEAR, όπως ο Illia Polosukhin (CEO & co-founder NEAR Foundation) και στελέχη των Fabric Ventures, OpenAI, Nscale, Sandhill East και Quicknode.

Πράσινη ανάπτυξη

Παράλληλα, η OceanPal, εισηγμένη στο NASDAQ, συνεχίζει τη βασική της δραστηριότητα στις θαλάσσιες μεταφορές ξηρού φορτίου και προϊόντων πετρελαίου, διαχειριζόμενη στόλο τριών πλοίων.

Μάλιστα, τον περασμένο Ιούλιο άντλησε 18 εκατ. δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς περίπου 11 εκατ. μετοχών.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαφοροποίησης που έχει χαράξει η Σεμίραμις Παληού τα τελευταία χρόνια, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες του ομίλου πέρα από τα παραδοσιακά dry bulk.

Σημειώνεται ότι η Diana Shipping έχει εισέλθει δυναμικά στην αγορά υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, μέσω της κοινοπραξίας Windward Offshore, μαζί με τις Blue Star Group, SeaRenergy Offshore Holding και SeraVerse GmbH.

Η κοινοπραξία έχει ήδη παραγγείλει τέσσερα Commissioning Service Operation Vessels (CSOVs) στο ναυπηγείο Vard, θυγατρική της Fincantieri, με παραδόσεις προγραμματισμένες για το 2025-2026.

Τα πλοία θα διαθέτουν υβριδική πρόωση και δυνατότητα λειτουργίας με πράσινη μεθανόλη.

Η Σεμίραμις Παληού είχε χαρακτηρίσει την επένδυση αυτή ως μια ακόμη απόδειξη της δέσμευσής της για ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, επισημαίνοντας ότι ξεκινά ένα συναρπαστικό ταξίδι που αναμένεται να συμβάλει σε έναν καθαρότερο και πιο φιλικό προς το περιβάλλον κόσμο.

Παράλληλα, η Diana Shipping εισέρχεται στην αγορά των LPG carriers μέσω της κοινοπραξίας Ecogas Holding AS, στην οποία κατέχει 80% σε δύο υπό ναυπήγηση πλοία χωρητικότητας 7.500 κυβικών μέτρων, με option για δύο επιπλέον.

Το πρώτο αναμένεται να παραδοθεί το α’ τρίμηνο του 2027 και το δεύτερο στο τέλος της ίδιας χρονιάς.

Σημειώνεται ότι η Diana Shipping γιορτάζει φέτος 20 χρόνια παρουσίας στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, με στόλο 36 πλοίων (συνδυασμένης χωρητικότητας 4,1 εκατ. dwt) και μέσο όρο ηλικίας 11,9 έτη.

Παράλληλα, αναμένει την παράδοση δύο kamsarmaxes διπλού καυσίμου μεθανόλης έως το 2028.

Η επένδυση στην Genco

Στο χρηματοοικονομικό μέτωπο, η εταιρεία αύξησε το ποσοστό συμμετοχής της στην Genco Shipping & Trading στο 14,93%, επενδύοντας περίπου 103,5 εκατ. δολάρια και καθιστώντας την Diana τον μεγαλύτερο μέτοχο της Genco.

Η κίνηση χαρακτηρίζεται από τους αναλυτές ως στρατηγική, καθώς η Genco θεωρείται μια από τις πιο αξιόπιστες dry bulk εταιρείες της Wall Street, με στόλο 43 πλοίων και συνολική χωρητικότητα 4,6 εκατ. dwt.

Παρά την υιοθέτηση από την Genco ενός προσωρινού σχεδίου «poison pill» για την προστασία των μετόχων της, η Σεμίραμις Παληού έχει καταστήσει σαφές ότι η επένδυση έγινε με ίδια κεφάλαια και με στόχο τη μακροπρόθεσμη αξία.