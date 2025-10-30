«Ανάσα» στη ναυτιλία από την σινοαμερικανική εκεχειρία – Αναστολή λιμενικών τελών για ένα έτος

Μία από τις πιο σημαντικές εκεχειρίες στον εμπορικό και ναυτιλιακό «πόλεμο» των τελευταίων ετών επιτεύχθηκε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, καθώς οι δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου φαίνεται πως προχωρούν σε αναστολή για ένα έτος των εμπορικών μέτρων στους τομείς της ναυπηγικής, της ναυτιλίας και των logistics και των αμοιβαίων λιμενικών τελών.

Η συμφωνία προέκυψε κατά τη διάρκεια των Οικονομικών και Εμπορικών Διαβουλεύσεων στην Κουάλα Λουμπούρ, ενώ πήρε «σάρκα και οστά» μετά τη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Κινέζου Προέδρου Σι Τζινπίνγκ στην Μπουσάν της Νότιας Κορέας. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια ευρύτερη προσπάθεια «αποσυμπίεσης» στις εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών — και μια πολυαναμενόμενη ανάσα για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Οι όροι της συμφωνίας

Με βάση όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά από το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, η Ουάσιγκτον αποφάσισε να αναστείλει για 12 μήνες την εφαρμογή των μέτρων του Section 301, που στοχοποιούσαν τη ναυτιλία, τα logistics και τη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας. Αντίστοιχα, το Πεκίνο θα παγώσει τα αντίμετρα που είχε ανακοινώσει, τα οποία περιελάμβαναν αυξημένα τέλη σε αμερικανικά πλοία και περιορισμούς στις δραστηριότητες αμερικανικών ναυτιλιακών εταιρειών.

Η είδηση προκάλεσε ανακούφιση σε ναυτιλιακούς κύκλους και στις διεθνείς αγορές, καθώς οι εκατέρωθεν λιμενικές χρεώσεις, που είχαν τεθεί σε ισχύ στις 14 Οκτωβρίου, θεωρούνταν πρωτοφανείς, καθώς τα λιμενικά τέλη χρησιμοποιήθηκαν ως όπλο γεωπολιτικής πίεσης, επιβαρύνοντας πλοία ανάλογα με την ιδιοκτησία, τη διαχείριση, τη σημαία ή τη χώρα ναυπήγησης.

Σύμφωνα με αναλυτές η αναστολή των μέτρων αναμένεται να φέρει ηρεμία στην αγορά, όπου οι πλοιοκτήτες και οι ναυλωτές αντιμετώπιζαν έντονη σύγχυση σχετικά με το ποιος φέρει το βάρος των τελών. Πάντως, παρά την προσωρινή ανάπαυλα, η ανησυχία παραμένει, καθώς οι άνθρωποι του κλάδου δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο τα διαφοροποιημένα λιμενικά τέλη να επανέλθουν ως μόνιμο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής στο μέλλον.