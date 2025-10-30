WISTA2025 Βιώσιμη και Ανθρωποκεντρική ναυτιλία

Σε συζήτηση πάνελ με τη Διευθύνουσα Σύμβουλο του American P&I Club, Δωροθέα Ιωάννου συμμετείχε ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez ο οποίος παρουσίασε το όραμά του για ένα πιο βιώσιμο και ανθρωποκεντρικό μέλλον στη ναυτιλία στο πλαίσιο του WISTA2025 στη Βαρκελώνη.

Ο κ. Dominguez τόνισε τη σημασία της δίκαιης μεταχείρισης των ναυτικών, της ισότητας των φύλων και της συνεργασίας για την απανθρακοποίηση του κλάδου.Μεταξύ των βασικών συμπερασμάτων της συζήτησης ήταν: Η πρόοδος δεν σταματά ποτέ — ακόμη και όταν οι διαπραγματεύσεις έχουν κολλήσει. Η προστασία των ανθρώπων στη θάλασσα είναι εξίσου σημαντική με την προστασία των ωκεανών. Η αλλαγή έρχεται μέσα από εκπαίδευση, συνεργασία και θάρρος.

Η κ. Ιωάννου χαρακτήρισε τη συνάντηση «απολύτως διορατική», ευχαριστώντας τη WISTA International και τον IMO για τον ανοιχτό διάλογο και τη στήριξή τους στους σκοπούς της WISTA.