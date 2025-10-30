Logo Image

Maritime SheEO: Εμπνέοντας τις γυναίκες στη ναυτιλία

Ναυτιλία

Θωμάς Καζάκος

Με μήνυμα έμπνευσης και ενότητας, ο Γενικός Γραμματέας του International Chamber of Shipping (ICS), Θωμάς Καζάκος, εκφώνησε την κεντρική του ομιλία στο συνέδριο Maritime SheEO που πραγματοποιείται στη Βομβάη της Ινδίας.

Το φετινό θέμα, «Πίστεψε – Πέτυχε – Ηγήσου: Εμπνέοντας τις γυναίκες στον ναυτιλιακό τομέα», εστιάζει στη γυναικεία ηγεσία και στη σημασία της διαφορετικότητας στη ναυτιλία.

Ο κ. Kazakos υπογράμμισε ότι «ο κλάδος αφορά τους ανθρώπους, την ηγεσία και τη συλλογική μας ευθύνη να οικοδομήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον», καλώντας τη ναυτιλιακή κοινότητα να επενδύσει στη συμπερίληψη και στην ενδυνάμωση των νέων γυναικών.

Η Maritime SheEO αποτελεί τη μεγαλύτερη διεθνή πλατφόρμα προώθησης της ισότητας των φύλων στη ναυτιλία. Από το 2022, η διοργάνωση εμπνέει γυναίκες να διεκδικήσουν ηγετικούς ρόλους και να διαμορφώσουν το μέλλον ενός από τους πιο δυναμικούς και παραδοσιακούς κλάδους της παγκόσμιας οικονομίας.

