Διώρυγα του Σουέζ: Ετοιμότητα απέναντι σε έκτακτα περιστατικά, αλλά η κρίση στην Ερυθρά Θάλασσα επιμένει

Φαίνεται πως η Διώρυγα του Σουέζ έμαθε το μάθημά της. Τέσσερα χρόνια μετά το μπλόκο του Ever Given που παρέλυσε το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, η Αρχή της Διώρυγας (SCA) αποδεικνύει πως διαθέτει πλέον τον εξοπλισμό, την εμπειρία και τα αντανακλαστικά για να αποτρέπει κρίσεις.

Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια και τη μείωση της κυκλοφορίας της κατά 50% λόγω των επιθέσεων των Χούθι, η SCA αντέδρασε άμεσα στην πρόσφατη προσάραξη του δεξαμενόπλοιου Komander – ενός πλοίου που υπάρχουν ενδείξεις ότι ανήκει στον «σκοτεινό στόλο» – επιβεβαιώνοντας ότι η Διώρυγα δεν είναι πια το αδύναμο σημείο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου, αλλά ένας κόμβος αυξημένης ετοιμότητας και αξιοπιστίας.

Σημειώνεται ότι το περιστατικό με το γιγαντιαίο containers ship Ever Given τον Μάρτιο του 2021, που μπλόκαρε τη Διώρυγα του Σουέζ επί έξι ημέρες διακόπτοντας το 12% του παγκόσμιου εμπορίου, αποτέλεσε σημείο καμπής για τη ναυτιλία.

Έκτοτε, η Suez Canal Authority (SCA) προχώρησε σε εκτεταμένες επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ενισχύοντας τον στόλο ρυμουλκών και διευρύνοντας το κανάλι ώστε να αποτρέψει την επανάληψη ανάλογων συμβάντων.

Άμεση ανταπόκριση

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Suez Canal Authority SCA, Osama Rabie, η ναυσιπλοΐα στη Διώρυγα συνεχίστηκε κανονικά και στις δύο κατευθύνσεις, καθώς το περιστατικό της προσάραξης του δεξαμενόπλοιου αντιμετωπίστηκε άμεσα με την αποστολή πέντε ρυμουλκών που ολοκλήρωσαν τη ρυμούλκηση μέσα σε μόλις 30 λεπτά.

Το πλοίο, μήκους 274 μέτρων και χωρητικότητας 80.000 τόνων, υπέστη μηχανική βλάβη ενώ διέσχιζε το βόρειο κομβόι.

Ακολούθως, ειδικό ρυμουλκό διάσωσης με ικανότητα έλξης 160 τόνων ανέλαβε τη μεταφορά του Komander στην περιοχή Bitter Lakes, επιτρέποντας την πλήρη αποκατάσταση της ροής των πλοίων.

Ο κ. Rabie υπογράμμισε ότι υπήρξε άμεση ανταπόκριση καθώς και οι εργασίες ρυμούλκηση του πλοίου διήρκεσαν μόνο 30 λεπτά, κάτι που όπως σημείωσε καταδεικνύει τη συσσωρευμένη εμπειρία, τις τεχνικές δυνατότητες και τον προηγμένο στόλο της Αρχής, που ενισχύθηκε σημαντικά μετά το περιστατικό με το Ever Given το 2021.

Ήδη, η SCA έχει δρομολογήσει την κατασκευή δέκα νέων ρυμουλκών, έκαστο με ικανότητα ρυμούλκησης 90 τόνων, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για απόλυτη επιχειρησιακή αυτονομία και ανθεκτικότητα της Διώρυγας.

Όπως ανακοίνωσε SCA, 34 πλοία που μετέφεραν συνολικά 1,4 εκατομμύρια τόνους φορτίου διέσχιζαν τη διώρυγα την Τρίτη και στις δύο κατευθύνσεις

Σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η διέλευση των πλοίων

Την ίδια ώρα η κυκλοφορία των πλοίων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ εξακολουθεί να παραμένει σε χαμηλά επίπεδα παρά τη συμφωνία εκεχειρίας που είχε επιτευχθεί το Μαΐου μεταξύ ΗΠΑ και οι Χούθι.

H πρόσφατη επίθεση τους σε ολλανδικό φορτηγό πλοίο δεν έχει σηματοδοτήσει επισήμως κάποια αλλαγή της πολιτικής τους .

Ναυτιλιακοί αναλυτές εκτιμούν ότι παρά τη συμφωνία των Χούθι με τις ΗΠΑ η παραβίαση της ρήτρας για την ομαλή ροή της διεθνούς ναυτιλίας διατηρεί υψηλό τον κίνδυνο, αποτρέποντας τις μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από την επιστροφή στη Διώρυγα του Σουέζ.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Suez Canal Authority (SCA) έως τον Δεκέμβριο του 2023- μέσω της Διώρυγας διέρχονταν κατά μέσο όρο 72 έως 75 πλοία ημερησίως, αριθμός που αντιστοιχούσε σε περισσότερες από 26.000 διελεύσεις ετησίως.

Μετά την έναρξη των επιθέσεων, ο μέσος ημερήσιος αριθμός διελεύσεων έχει υποχωρήσει στις 35-40, δηλαδή περίπου 45% έως 50% χαμηλότερα. Σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Προγραμματισμού, Οικονομικής Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου, η Διώρυγα του Σουέζ κατέγραψε σημαντική επιβράδυνση της δραστηριότητάς της κατά το οικονομικό έτος 2024/2025.

Η έκθεση αποκάλυψε ότι η συνολική δραστηριότητα της διώρυγας μειώθηκε κατά 52% σε ετήσια βάση.

Μόνο στο τελευταίο τρίμηνο του οικονομικού έτους, η δραστηριότητα μειώθηκε κατά 5,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους.

Αυτή η τριμηνιαία μείωση επιδεινώθηκε περαιτέρω από το φαινόμενο της βάσης σύγκρισης, καθώς το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου οικονομικού έτους είχε ήδη υποστεί απότομη συρρίκνωση κατά 68,2%.

Το Υπουργείο επεσήμανε το ασταθές παγκόσμιο κλίμα και τη συνεχιζόμενη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή ως τους κύριους παράγοντες που συνέβαλαν στην ύφεση.

Τα ευρήματα του Υπουργείου υπογραμμίζουν τη μείωση τόσο του αριθμού των πλοίων όσο και του όγκου των φορτίων που διέρχονται από τη διώρυγα.

Ο Πρόεδρος Abdel-Fattah al-Sisi αναγνώρισε την συνεχιζόμενη οικονομική πίεση σε ομιλία του, δηλώνοντας ότι τα έσοδα της Διώρυγας του Σουέζ έχουν μειωθεί κατά περίπου 9 δισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία δύο χρόνια.

Τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν τα containerships και τα δεξαμενόπλοια, καθώς πολλές ναυτιλιακές εταιρείες επέλεξαν να παρακάμπτουν τη Διώρυγα ακολουθώντας τη μακρύτερη, αλλά ασφαλέστερη, διαδρομή μέσω του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας.

Σημειώνεται ότι σε απάντηση, η Αρχή της Διώρυγας του Σουέζ (SCA) έχει εφαρμόσει μια σειρά προγραμμάτων κινήτρων, συμπεριλαμβανομένων μειωμένων τελών διέλευσης, για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο στην κυκλοφορία και τα έσοδα.

Επίσης η SCA συνεχίζει να ενισχύει τον στόλο ρυμουλκών και να επεκτείνει τη χωρητικότητα της σε μια προσπάθεια να αποκαταστήσει σταδιακά την εμπορική ροή στα προ κρίσης επίπεδα.