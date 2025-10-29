Logo Image

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τρεις καθηγητές Ναυτιλιακών Σπουδών στο κορυφαίο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως

Ναυτιλία

Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τρεις καθηγητές Ναυτιλιακών Σπουδών στο κορυφαίο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως

Η σημαντική αυτή διάκριση υπογραμμίζει την ποιότητα και απήχηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου που παράγεται στο εν λόγω Τμήμα

Τρεις καθηγητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των επιδραστικότερων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη φετινή έκδοση της λίστας Elsevier/Stanford “World’s Top 2% Scientists”.

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές Θάνος Πάλλης και Άγγελος Παντουβάκης συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα στο επιστημονικό πεδίο των Μεταφορών και των Logistics, ενώ ο καθηγητής Αλέξανδρος Αρτίκης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Ο Αθανάσιος Πάλλης

Η λίστα αναδεικνύει τους ερευνητές με τη μεγαλύτερη απήχηση διεθνώς, βάσει δεικτών αποτίμησης, όπως ο συνολικός αριθμός παραπομπών, ο δείκτης h και οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο τους.

Η σύνθετη αξιολόγηση βάση πολλαπλών κριτηρίων καθιστά τη λίστα ένα από τα εργαλεία αναγνώρισης του επιστημονικού αντίκτυπου σε παγκόσμια κλίμακα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Χρυσός: Η βουτιά που μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία – Γιατί τα 5.000 δολ. δεν είναι μακριά

Χρυσός: Η βουτιά που μπορεί να αποδειχθεί ευκαιρία – Γιατί τα 5.000 δολ. δεν είναι μακριά

O Άγγελος Παντουβάκης

Η σημαντική αυτή διάκριση υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την ποιότητα και την απήχηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου που παράγεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενισχύοντας τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

O Αλέξανδρος Αρτίκης

Στρατηγικός στόχος του Τμήματος παραμένει η συνεχής ενίσχυση της έρευνας και η υποστήριξη των μελών του, ώστε να επιτυγχάνονται ακόμη υψηλότερες διακρίσεις, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube