Πανεπιστήμιο Πειραιώς: Τρεις καθηγητές Ναυτιλιακών Σπουδών στο κορυφαίο 2% των πιο επιδραστικών επιστημόνων παγκοσμίως

Τρεις καθηγητές του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά συγκαταλέγονται στο κορυφαίο 2% των επιδραστικότερων επιστημόνων παγκοσμίως, σύμφωνα με τη φετινή έκδοση της λίστας Elsevier/Stanford “World’s Top 2% Scientists”.

Συγκεκριμένα, οι καθηγητές Θάνος Πάλλης και Άγγελος Παντουβάκης συμπεριλαμβάνονται στη σχετική λίστα στο επιστημονικό πεδίο των Μεταφορών και των Logistics, ενώ ο καθηγητής Αλέξανδρος Αρτίκης στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence).

Η λίστα αναδεικνύει τους ερευνητές με τη μεγαλύτερη απήχηση διεθνώς, βάσει δεικτών αποτίμησης, όπως ο συνολικός αριθμός παραπομπών, ο δείκτης h και οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο τους.

Η σύνθετη αξιολόγηση βάση πολλαπλών κριτηρίων καθιστά τη λίστα ένα από τα εργαλεία αναγνώρισης του επιστημονικού αντίκτυπου σε παγκόσμια κλίμακα.

Η σημαντική αυτή διάκριση υπογραμμίζει για ακόμη μία φορά την ποιότητα και την απήχηση του ερευνητικού και διδακτικού έργου που παράγεται στο Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, ενισχύοντας τη θέση του στις διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.

Στρατηγικός στόχος του Τμήματος παραμένει η συνεχής ενίσχυση της έρευνας και η υποστήριξη των μελών του, ώστε να επιτυγχάνονται ακόμη υψηλότερες διακρίσεις, τόσο σε ατομικό, όσο και σε συλλογικό επίπεδο.