Η Robin Energy αντλεί 7 εκατ. δολάρια μέσω συμφωνίας

Συμφωνία αγοράς τίτλων ύψους περίπου 7 εκατ. δολαρίων υπέγραψε η Robin Energy Ltd. (RBNE), διεθνής ναυτιλιακή εταιρεία συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη, με θεσμικό επενδυτή, μέσω εγγεγραμμένης άμεσης προσφοράς.

Η συμφωνία αφορά 6.540.000 κοινές μετοχές (ή προχρηματοδοτημένα δικαιώματα αγοράς) σε τιμή 1,07 δολαρίων ανά μετοχή. Η Maxim Group LLC ενεργεί ως ο αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στις 27 Οκτωβρίου 2025, υπό την τήρηση των συνήθων όρων, ενώ τα καθαρά έσοδα θα διατεθούν για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Η Robin Energy Ltd. ανακοίνωσε ότι στις 16 Σεπτεμβρίου 2025 απέκτησε από την Toro το πλοίο LPG Dream Terrax (5.000 κ.μ., κατασκευής 2020) έναντι 20 εκατ. δολαρίων.

Το πλοίο παραδόθηκε στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, και με την προσθήκη του, η εταιρεία διαμορφώνει δύο επιχειρηματικά τμήματα: δεξαμενόπλοια και δεξαμενόπλοια LPG.