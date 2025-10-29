Διανομή μερίσματος από την Capital Clean Energy Carriers Corp.

Τη διανομή μερίσματος ύψους 0,15 δολ. ανά μετοχή για το γ’ τρίμηνο του 2025 ανακοίνωσε η Capital Clean Energy Carriers Corp. (CCEC), συμφερόντων του εφοπλιστή Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το μέρισμα αφορά την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2025 και θα καταβληθεί στις 13 Νοεμβρίου 2025, στους μετόχους που θα είναι εγγεγραμμένοι έως τις 3 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι η εισηγμένη ναυτιλιακή εφαρμόζει πρόγραμμα επανεπένδυσης μερίσματος (DRIP), δίνοντας τη δυνατότητα στους μετόχους να επανεπενδύουν το μέρισμά τους σε νέες κοινές μετοχές της CCEC, με προθεσμία συμμετοχής έως τις 2 Νοεμβρίου 2025.

Η CCEC αποτελεί διεθνή ηγέτιδα δύναμη στην αγορά μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, με στόλο 14 πλοίων υψηλών προδιαγραφών και 16 υπό ναυπήγηση, εστιάζοντας σε λύσεις καθαρής ενέργειας και πράσινης μετάβασης.