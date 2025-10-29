Η Laskaridis Shipping παρέλαβε το νεότευκτο φορτηγό πλοίο MV PAFSANIAS

Η Laskaridis Shipping Co. Ltd., συμφερόντων του εφοπλιστή Πάνου Λασκαρίδη, ανακοίνωσε την επιτυχή παραλαβή ενός ακόμη νεότευκτου φορτηγού πλοίου, ενισχύοντας περαιτέρω τον στόλο της με σύγχρονα και ενεργειακά αποδοτικά πλοία.

Σε ανάρτηση της εταιρείας στο LinkedIn, εκφράζεται η ικανοποίηση για την παράδοση του MV PAFSANIAS, πλοίου χωρητικότητας 82.500 dwt, το οποίο κατασκευάστηκε στα ναυπηγεία COSCO Shipping Heavy Industry (Yangzhou) Co. Ltd. στην Κίνα.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το νέο πλοίο έχει σχεδιαστεί «για υψηλή απόδοση, ενεργειακή αποτελεσματικότητα και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα», γεγονός που αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Laskaridis Shipping για βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση σύγχρονων τεχνολογιών στη ναυτιλία.

Η Laskaridis Shipping ευχήθηκε «καλούς ανέμους και ήρεμες θάλασσες» στο παρθενικό ταξίδι του MV PAFSANIAS, τονίζοντας τη σημασία της συνέπειας και της τεχνολογικής καινοτομίας στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του ελληνόκτητου στόλου.