Η Navios Partners αντλεί 300 εκατ. δολάρια μέσω έκδοσης Nordic ομολόγων

Η Fearnley Securities, νορβηγική επενδυτική τράπεζα με ειδίκευση στη ναυτιλία, συνεχάρη τη Navios Maritime Partners L.P., συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, για την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης ανώτερης ομολογίας ύψους 300 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ, η οποία λήγει τον Νοέμβριο του 2030.

Η συναλλαγή αυτή αποτελεί την πρώτη έκδοση ομολόγων Nordic της Navios, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της εταιρείας στις διεθνείς κεφαλαιαγορές.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα καθαρά έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού και γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναδιάρθρωσης του χρέους και βελτίωσης της κεφαλαιακής δομής του ομίλου.

Η επιτυχής ολοκλήρωση επιβεβαιώνει τη δυναμική πρόσβαση της Navios στις διεθνείς αγορές σταθερού εισοδήματος.Η Navios Maritime Partners, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NMM), διαχειρίζεται στόλο 172 πλοίων — δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πλοία ξηρού φορτίου χύδην.