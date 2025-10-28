Logo Image

ΟΛΘ: Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης αντικαθίσταται από την Αφροδίτη Νέστορα στο ΔΣ

Ναυτιλία

Ανακοίνωση της ΟΛΘ Α.Ε.

Ο Παναγιώτης Σταμπουλίδης αντικαθίσταται από την Αφροδίτη Νέστορα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ Α.Ε., όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ).

Η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η «Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (ΟΛΘ Α.Ε. ή η «Εταιρεία») ανακοινώνει πως η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) με την από 27/10/2025 επιστολή της ενημέρωσε ότι ο κ. Παναγιώτης Σταμπουλίδης, μη εκτελεστικό μέλος Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου, αντικαθίσταται από την κα Αφροδίτη Νέστορα ως νέο μη εκτελεστικό μέλος στο Δ.Σ. (άρ. 7§§6,7 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε., αρ. 79 Ν.4548/2018) και στην Επιτροπή Ελέγχου (άρ. 12 καταστατικού ΟΛΘ Α.Ε.).

Η Εταιρεία θα προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διαπίστωση της πλήρωσης των κριτηρίων καταλληλόλητας, που αποτελεί προϋπόθεση για τον απευθείας διορισμό του μέλους στο Δ.Σ. της ΟΛΘ Α.Ε. (άρ. 4.4. Πολιτικής Καταλληλόλητας ΟΛΘ A.E.)».

