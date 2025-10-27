Γκίκας: Επενδύσεις στις δυτικές ακτές και στα Ιόνια νησιά για “hub” θαλάσσιου τουρισμού

Την ανάγκη η Ελλάδα να προχωρήσει σε επενδύσεις στις δυτικές ακτές και στα Ιόνια νησιά, με στόχο τη δημιουργία ενός νέου “hub” θαλάσσιου τουρισμού, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον αυξανόμενο ανταγωνισμό από χώρες όπως η Κροατία, το Μαυροβούνιο και η Αλβανία, υπογράμμισε ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας.

Μιλώντας στο πάνελ «Θαλάσσιος Τουρισμός και Στρατηγικές Επενδύσεις σε Μαρίνες και άλλα Σύγχρονα Έργα Στρατηγικής Ανάπτυξης», στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Θαλάσσιου Τουρισμού 2025, που διεξάγεται στην Αγία Νάπα στην Κύπρο, ο κ. Γκίκας επισήμανε ότι η ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού και της Γαλάζιας Οικονομίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα εθνικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

«Για να υπάρξει υγιής ανταγωνισμός και να προσελκυσθούν επενδύσεις, απαιτείται κυβερνητική σταθερότητα και ένα ισχυρό πολιτικό και νομικό πλαίσιο που να τις διευκολύνει», ανέφερε ο υφυπουργός, προσθέτοντας ότι η κυβερνητική συνέχεια και η θεσμική σταθερότητα αποτελούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση σοβαρών επενδυτών.

Αναφερόμενος στη στρατηγική πολιτική της κυβέρνησης για την ενίσχυση του θαλάσσιου τουρισμού, ο κ. Γκίκας σημείωσε ότι από το 2019 έχουν εγκριθεί και δρομολογηθεί μεγάλες επενδύσεις, όπως η στρατηγική επένδυση κατασκευής της Μαρίνας Mega Yacht στο Πλατυγιάλι Αιτωλοακαρνανίας, η Μαρίνα Mega Yacht Κέρκυρας (η σύμβαση παραχώρησης της οποίας κυρώνεται αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή), καθώς και οι νέες μαρίνες στη Λευκάδα και στην Κεφαλονιά.

Ο υφυπουργός τόνισε επίσης τη σημασία της επιστημονικής τεκμηρίωσης των επενδύσεων, κάνοντας αναφορά στη μελέτη της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το ΕΚΠΑ και το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, αξιολογώντας πάνω από 180 νησιωτικούς και παράκτιους δήμους βάσει 23 κριτηρίων ελκυστικότητας επενδύσεων.

«Οι επενδύσεις πρέπει να στηρίζονται σε δεδομένα και ανάλυση, ώστε να παράγουν μετρήσιμα αποτελέσματα και βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε.

Στο πάνελ, υπό τον συντονισμό του δημοσιογράφου Γιάννη Αδάμου, συμμετείχαν επίσης ο υφυπουργός Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας Κώστας Κουμής, ο πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Μαρινών Σταύρος Καραμοντάνης και ο πρόεδρος του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Σταύρος Σταύρου.

Ο κ. Γκίκας εξέφρασε την αισιοδοξία του για τη στενότερη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας, υπογραμμίζοντας ότι οι δύο χώρες μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία μέσα από κοινές πρωτοβουλίες και επενδύσεις.

«Η Γαλάζια Οικονομία και τα γαλάζια επαγγέλματα αποτελούν έναν τεράστιο κλάδο. Με τη συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου μπορούμε να δούμε απτά, αμοιβαία επωφελή αποτελέσματα στην Ανατολική Μεσόγειο», δήλωσε.

Την προηγούμενη ημέρα, στα εγκαίνια του Φεστιβάλ, παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, ο υφυπουργός είχε υπογραμμίσει ότι οι σχέσεις Ελλάδας και Κύπρου στους τομείς της ναυτιλίας, της κρουαζιέρας και του θαλάσσιου τουρισμού είναι στρατηγικής σημασίας και «θεμελιώνονται στις αξίες του Ελληνισμού, στη γεωγραφική εγγύτητα και στην κοινή ευρωπαϊκή πορεία».

Στο περιθώριο της επίσκεψής του στην Κύπρο, ο κ. Γκίκας επισκέφθηκε τον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και τα Φυλακισμένα Μνήματα της Λευκωσίας ενώ στη Λάρνακα, είχε ενημερωτικές συναντήσεις με στελέχη στο Cyprus Marine and Maritime Institute (CMMI) και στο Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου (ΚΣΕΔ).

Επιπρόσθετα, συναντήθηκε με τον γενικό διευθυντή του υφυπουργείου Ναυτιλίας Στέλιο Χειμώνα, τον πρέσβη της Ελλάδας στη Λευκωσία Κωνσταντίνο Κόλλια, τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς, αντιστράτηγο Εμμανουήλ Θεοδώρου, τον δήμαρχο Αγίας Νάπας Χρήστο Ζαννέτο και τον διευθυντή της υπερσύγχρονης Μαρίνας της Αγίας Νάπας Κώστα Φυτιρή.