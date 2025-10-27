Σωτήρια για τη ναυτιλία η αναβολή του NZF

Την πεποίθησή της ότι η απόφαση της πλειοψηφίας των κρατών-μελών του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για αναβολή της συζήτησης του πλαισίου «πράσινης» μετάβασης της ναυτιλίας παρέχει μια σημαντική ευκαιρία για τη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα αντικατοπτρίζει τα σημεία συμφωνίας μεταξύ των κυβερνήσεων, της βιομηχανίας και των τεχνικών εμπειρογνωμόνων, εκφράζει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών.

Πρόκειται για μια πολιτική που, σύμφωνα με την Ένωση, «εάν εφαρμοζόταν, θα σηματοδοτούσε ουσιαστικά την κατάρρευση της ναυτιλιακής βιομηχανίας».

Αφού υπενθυμίζει ότι Ελλάδα και Κύπρος συντάχθηκαν απέχοντας από την ψηφοφορία, απέναντι στο γκρουπ των χωρών της Ε.Ε., συμπληρώνει ότι: «Η ελληνική αντιπροσωπεία τόνισε ότι οι παγκόσμιες προσπάθειες απανθρακοποίησης δεν πρέπει να υπονομεύουν την ανταγωνιστικότητα της ναυτιλίας ούτε να δημιουργούν στρεβλώσεις μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων ναυτιλιακών οικονομιών».

Οι Κύπριοι πλοιοκτήτες υπογραμμίζουν την ανάγκη για ένα πλαίσιο που να είναι περιβαλλοντικά αποτελεσματικό και οικονομικά βιώσιμο, τονίζοντας ότι μια πρόωρη υιοθέτηση με την τρέχουσα μορφή του θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών και κυπριακών ναυτιλιακών τομέων, ιδίως των μικρών και μεσαίων εφοπλιστών, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά, η ΚΕΠ, στην οποία πρόεδρος εξελέγη πρόσφατα ο κ. Πόλυς Β. Χατζηιωάννου, «θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον IMO και να συμμετέχει ενεργά στις επερχόμενες συζητήσεις, συνεργαζόμενη με τις εθνικές αρχές και τους εταίρους της βιομηχανίας για την προώθηση ενός δίκαιου, αποτελεσματικού και παγκοσμίως εφαρμόσιμου πλαισίου υπό την αιγίδα του IMO, το οποίο θα προάγει την περιβαλλοντική πρόοδο, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ανταγωνιστικότητα και ανθεκτικότητα της διεθνούς ναυτιλίας».

Υπενθυμίζεται ότι η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, με έκτακτη ανακοίνωσή της, είχε ζητήσει από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε αλλά και από την Κυπριακή Δημοκρατία να μην υιοθετήσουν στον ΙΜΟ το λεγόμενο Net Zero Framework.

H KEΠ τονίζει, επίσης, ότι μεταξύ εκείνων των χωρών που αντιτάχθηκαν στο NZF, υπό την παρούσα μορφή του, συγκαταλέγονταν σημαντικές μη ευρωπαϊκές χώρες, είτε βασικοί εμπορικοί εταίροι είτε ηγέτιδες ναυτιλιακές δυνάμεις με μεγάλους στόλους -γεγονός που, όπως σημειώνει, αποδεικνύει για άλλη μια φορά πόσο προβληματικό είναι αυτό το πλαίσιο.

Επιπλέον, υπογραμμίζει, η πλειοψηφία των εξεχόντων Ελλήνων εφοπλιστών επίσης αντιτάχθηκε στο NZF στην παρούσα μορφή του, υπογραμμίζοντας τις εκτεταμένες ανησυχίες εντός της βιομηχανίας σχετικά με τις επιζήμιες επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτό το πλαίσιο στη ναυτιλία.

Η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας υποστήριξε τη θέση αυτή, υπέρ μιας πιο ισορροπημένης, παγκοσμίως συντονισμένης και ρεαλιστικής προσέγγισης για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας.

«Η στάση της κυβέρνησης επιβεβαίωσε τη μακροχρόνια δέσμευση της Κύπρου για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ναυτιλιακού τομέα και τον ρόλο της ως ηγετικής φωνής εντός της Ε.Ε. και του IMO για πολιτικές που συνδυάζουν περιβαλλοντική ευθύνη με ανταγωνιστικότητα και τεχνολογική πρόοδο», αναφέρει η ΚΕΠ, ενώ προσθέτει:

«Μετά τη δημοσίευση της επίσημης δήλωσής μας, που αντιτίθεται στο προτεινόμενο NZF, κατέστη σαφές ότι υπήρξε πλήρης σύμπνοια και αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας. Οι δύο χώρες υιοθέτησαν συντονισμένη στάση, απέχοντας από τα μπλοκ ψήφων της Ε.Ε. που υποστήριζαν την πλήρη υιοθέτηση του προτεινόμενου NZF».

Παρομοίως, σημειώνει η ΚΕΠ, η Ελλάδα, ως μία από τις ηγετικές ναυτιλιακές χώρες παγκοσμίως, εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την άμεση υιοθέτηση του τρέχοντος NZF, επισημαίνοντας την ανάγκη για μεγαλύτερη σαφήνεια, δικαιοσύνη και εφαρμοσιμότητα στον προτεινόμενο μηχανισμό.

Ενώ η Κύπρος και η Ελλάδα υιοθέτησαν αρχή θέσης, απέχοντας από την ψηφοφορία, είναι ατυχές το γεγονός ότι η Μάλτα, η Πορτογαλία και άλλοι βασικοί σύμμαχοι της Ε.Ε. δεν ακολούθησαν.

Τόσο το ICS όσο και η ECSA εξέφρασαν απογοήτευση για το αποτέλεσμα, επαναβεβαιώνοντας ωστόσο την υποστήριξή τους προς το τρέχον NZF.

Η συνεδρίαση

Μεταξύ 14 και 17 Οκτωβρίου 2025, ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (IMO) συγκάλεσε έκτακτη σύνοδο της Επιτροπής Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (MEPC ES.2) στο Λονδίνο, προκειμένου να αποφασίσει για την υιοθέτηση του προτεινόμενου Πλαισίου Καθαρών Μηδενικών Εκπομπών (Net Zero Framework – NZF).

Η τελική ψηφοφορία είχε ως αποτέλεσμα 57 ψήφους υπέρ της αναβολής, 21 αποχές – μεταξύ των οποίων μεγάλες ναυτιλιακές χώρες με μεγάλους στόλους, όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα – και 49 ψήφους κατά.

Της πρότασης για αναβολή ηγήθηκε η Σαουδική Αραβία και υποστηρίχθηκε από μια ευρεία συμμαχία χωρών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Αργεντινής, της Σιγκαπούρης και της Κίνας.

Αντιθέτως, η Βραζιλία και η Δανία συγκαταλέγονταν μεταξύ των χωρών που αντιτάχθηκαν στην καθυστέρηση.

Πριν από τη συνεδρίαση του IMO, στις 14 Οκτωβρίου 2025, η Ένωση Εφοπλιστών Κύπρου (CUS) εξέδωσε επίσημο Δελτίο Τύπου με τίτλο «Επείγουσα έκκληση προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. να απορρίψουν το προτεινόμενο NZF του IMO», ζητώντας να δοθεί περισσότερος χρόνος για οικοδόμηση συναίνεσης μεταξύ των κρατώνμελών.

