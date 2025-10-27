Το 60ό πλοίο του 2025 υποδέχθηκε το Νεώριο Σύρου

Ο Όμιλος ONEX Shipyards & Technologies -πρόεδρος και CEO ο Πάνος Ξενοκώστας- υποδέχθηκε στα Ναυπηγεία Νεωρίου Σύρου το 60ό πλοίο του 2025, ένα δεξαμενόπλοιο τύπου Aframax, το οποίο εισήλθε στη δεξαμενή «Βιολάντω Ν. Γουλανδρή» για εργασίες συντήρησης και επιθεώρησης.

Από την επανεκκίνηση του Νεωρίου, το 2018, υπό τη διαχείριση της ONEX, έχουν επισκευαστεί 569 πλοία, γεγονός που καθιστά το ναυπηγείο ένα από τα πιο δραστήρια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η δεξαμενή «Βιολάντω Ν. Γουλανδρή», η μεγαλύτερη του συγκροτήματος, διαθέτει μήκος 235 μέτρα, πλάτος 40 μέτρα και δυνατότητα εξυπηρέτησης πλοίων έως 85.000 DWT, τύπου Panamax και Aframax.

Επανεντάχθηκε σε λειτουργία το 2019, έπειτα από εκτεταμένη ανακαίνιση και τεχνολογική αναβάθμιση από την ONEX.

Με τη φιλοσοφία «Second to None», ο όμιλος συνεχίζει να ενισχύει την εξωστρέφεια και τον ρόλο του Νεωρίου Σύρου.