Απόκτηση VLCC tanker από τη New Shipping

Στην απόκτηση ενός ακόμη VLCC δεξαμενόπλοιου προχώρησε η New Shipping, συμφερόντων Αδαμάντιου Πολέμη.

H εταιρεία, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αγόρασε το VLCC «Nave Constellation» από τη Navios Maritime Partners, συμφερόντων Αγγελικής Φράγκου, έναντι 52,5 εκατ. δολαρίων.

Το πλοίο, χωρητικότητας 297.000 dwt και κατασκευής 2010, έχει ήδη μετονομαστεί σε «New Strength» και εντάχθηκε στον στόλο της New Shipping, σύμφωνα με τα στοιχεία της S&P Global.

Πρόκειται για την τέταρτη επένδυση σε δεξαμενόπλοια από τη New Shipping, τους τελευταίους τρεις μήνες.

Είχε προηγηθεί η αγορά του LR2 «Hesperia Tide», (μετονομασμένου σε New Spiros) αλλά και η παραγγελία δύο δεξαμενόπλοιων τύπου Suezmax στη Samsung Heavy Industries, αξίας 169 εκατ. δολαρίων. Η New Shipping έχει ένα στόλο περίπου 30 πλοίων (bulk carriers και tankers).