Grimaldi Group: Νέο πλοίο στον στόλο της

Με τη διεξαγωγή της επίσημης τελετής ονοματοδοσίας στο λιμάνι της Σαγκάης, η Grimaldi Group παρέλαβε το «Grande Melbourne», το τρίτο από τα επτά νέα πλοία τύπου Pure Car & Truck Carrier (PCTC) που ναυπηγούνται από τη Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co., Ltd. (SWS).

Το νέο πλοίο, «ammonia-ready» και σχεδιασμένο με γνώμονα τη μέγιστη αποδοτικότητα, αποτελεί ακόμη ένα βήμα του ομίλου προς τη ναυτιλία μηδενικών εκπομπών. Μήκους 200 μέτρων και ικανό να μεταφέρει έως 9.241 CEU, το «Grande Melbourne» μειώνει στο μισό τις εκπομπές CO₂ ανά μονάδα φορτίου, συνδυάζοντας υψηλή χωρητικότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα.

Ανάδοχος του πλοίου ήταν η Xu Huayan, διευθύντρια της Shanghai Haitong International Automotive Terminal Co., Ltd., επιβεβαιώνοντας τους ισχυρούς δεσμούς συνεργασίας μεταξύ του κινεζικού λιμένα και του ιταλικού ομίλου.

Το «Grande Melbourne» είναι έτοιμο για το παρθενικό του ταξίδι στη γραμμή Ασίας-Ευρώπης, μεταφέροντας περίπου 5.900 αυτοκίνητα και ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δέσμευση Ομίλου Grimaldi για καινοτομία και βιωσιμότητα.