Αργοσαρωνικός: Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης

Ναυτιλία

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Αντιμετωπίστηκε άμεσα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία

Θαλάσσια ρύπανση μικρής έκτασης εντοπίστηκε το βράδυ της 24ης Οκτωβρίου στη θαλάσσια περιοχή της λεκάνης Αργοσαρωνικού.

Η ρύπανση, αποτελούμενη από ιριδίζουσες κηλίδες πετρελαιοειδών, αντιμετωπίστηκε άμεσα από ιδιωτική αντιρρυπαντική εταιρεία, κατόπιν ειδοποίησης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

Τις πρωινές ώρες της επομένης, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος εντόπισε εκ νέου διάσπαρτες πετρελαιοκηλίδες, συνολικής έκτασης περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, εντός της λιμενολεκάνης του Πειραιά.

Στο σημείο επιχείρησαν δύο πλωτά σκάφη Λ.Σ.–ΕΛ.ΑΚΤ. και τρία σκάφη ιδιωτικής εταιρείας, ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις εργασίες απορρύπανσης.

Το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη διενεργεί προανάκριση για τον εντοπισμό του υπαιτίου.

Δείγματα από τη ρύπανση και τα παρακείμενα πλοία έχουν σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους για ανάλυση και ταυτοποίηση.

