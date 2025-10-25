Μηχανική βλάβη στο επιβατηγό πλοίο «Κεφαλονιά» σε δρομολόγιο από Κυλλήνη

Mηχανική βλάβη παρουσίασε το επιβατηγό «Kεφαλονιά» κατά την εκτέλεση δρομολογίου από Κυλλήνη για Πόρο Κεφαλληνίας.
Το πλοίο επιστρέφει αυτοδύναμα στο με μειωμένη ταχύτητα 303 επιβάτες και 43 μέλη πληρώματος και 180 ΙΧ.
