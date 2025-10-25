Το Propeller Club Πειραιά στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Μια ιδιαίτερη εμπειρία είχαν τα μέλη του Propeller Club Πειραιά, με επικεφαλής τον πρόεδρο Κωστή Φραγκούλη, κατά την επίσκεψή τους στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας και το Αρχηγείο Στόλου.

Η αντιπροσωπεία ενημερώθηκε για το έργο και την αποστολή του Πολεμικού Ναυτικού και ξεναγήθηκε στη φρεγάτα «Ύδρα», την τορπιλάκατο «Καραθανάσης» και το υποβρύχιο «Πιπίνος», γνωρίζοντας από κοντά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου.

Το Propeller Club Πειραιά εξέφρασε θερμές ευχαριστίες προς τον αρχηγό ΓΕΝ, αντιναύαρχο Δημήτριο Κατάρα (Π.Ν.), και τον αρχηγό Στόλου, αντιναύαρχο Χρήστο Σασιάκο (Π.Ν.), για τη φιλοξενία και την άψογη οργάνωση.

Η επίσκεψη ανέδειξε τους ισχυρούς δεσμούς, τις κοινές αξίες και τον σεβασμό στην ελληνική ναυτική παράδοση που ενώνουν τη ναυτιλιακή και τη στρατιωτική κοινότητα.