Νέα στρατηγική συνεργασία για τον Όμιλο Grimaldi

Τη σύναψη Συμφωνίας Πλαισίου Συνεργασίας με την China Merchants Shenzhen RoRo Shipping ανακοίνωσε ο Όμιλος Grimaldi, με επικεφαλής τον Εμανουέλε Γκριμάλντι, εγκαινιάζοντας μια στρατηγική σύμπραξη που ενώνει τις δυνάμεις των δύο εταιρειών στους τομείς των Ro-Ro και Car Carrier μεταφορών.

Όπως τονίστηκε, η συνεργασία στοχεύει στην αύξηση της μεταφορικής ικανότητας, στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων, στην ενίσχυση της χερσαίας εφοδιαστικής αλυσίδας και στη δημιουργία ενός ευρύτερου, πιο αποδοτικού δικτύου υπηρεσιών.

Αξιοποιώντας την εμπειρία τους στις αγορές της Ευρώπης Μεσογείου και της Κίνας, οι δύο όμιλοι στοχεύουν να προσφέρουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις νέες κινεζικές εξαγωγές.

Επίσης, όπως επισημάνθηκε, η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές αξίες καινοτομίας, αξιοπιστίας και βιώσιμης ανάπτυξης στη διεθνή ναυτιλία.