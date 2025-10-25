Επιστροφή στην κερδοφορία για τη Robin Energy

Ισχυρή άνοδο στα έσοδα και επιστροφή σε κερδοφορία ανακοίνωσε η εισηγμένη Robin Energy, με φόντο τα οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο και το εννεάμηνο που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Για το τρίτο τρίμηνο τα έσοδα από ναυλώσεις ανήλθαν σε 2 εκατ. δολάρια, αυξημένα κατά 42,9% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,2 εκατ. δολ.

Για το εννεάμηνο τα έσοδα έφτασαν τα 5,6 εκατ. δολάρια, με καθαρά κέρδη 0,7 εκατ. δολ.

Ο CEO της ναυτιλιακής, Πέτρος Παναγιωτίδης, τόνισε ότι το τρίτο τρίμηνο αντικατοπτρίζει σταθερή πρόοδο στη στρατηγική της εταιρείας. «Ενισχύσαμε τον στόλο μας, διατηρώντας ισχυρό ισολογισμό χωρίς δανεισμό, και παραμένουμε προσηλωμένοι στην ανάπτυξη, στην κερδοφορία και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους», πρόσθεσε.