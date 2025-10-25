Logo Image

Ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη ναυτιλία

Ναυτιλία

Ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στη ναυτιλία

Συνέδριο της WISTA International στη Βαρκελώνη- Παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες για την ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία

Μόλις 1% των ναυτικών στις ναυτιλιακές εταιρείες είναι γυναίκες, ενώ το 5% των φοιτητών σε ναυτικές σχολές είναι γυναίκες – ένα χάσμα που αναδεικνύει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της «διαρροής ταλέντου», όπως τονίστηκε εμφατικά στο Ετήσιο Συνέδριο της WISTA International στη Βαρκελώνη (φωτ. η πρόεδρος της Οργάνωσης, Έλπη Πετράκη).

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου παρουσιάστηκαν οι κοινές πρωτοβουλίες του ΙΜΟ και της WISTA για την ενδυνάμωση των γυναικών στη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η συνεργασία αυτή, που διευρύνεται κάθε χρόνο, στοχεύει σε μια πιο δίκαιη, συμπεριληπτική και αντιπροσωπευτική ναυτιλία, δίνοντας έμφαση στη δράση και όχι μόνο στην ευαισθητοποίηση – με στόχο οι γυναίκες, από τα πλοία έως τα διοικητικά γραφεία, να έχουν ίσες ευκαιρίες ηγεσίας, αλλά και εξέλιξης.

