Στα σκαριά η Mega Yacht μαρίνα στην Κέρκυρα

Ανοίγει ο δρόμος για την κατασκευή και ανάπτυξη της Μαρίνας Μεγάλων Σκαφών (Mega Yacht) στη Κέρκυρα με την κύρωση από τη Βουλή της 40ετούς σύμβασης παραχώρησης μεταξύ της Lamda Development και του δημοσίου.

Βάσει των όρων της παραχώρησης, η οποία προχώρησε έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία που ολοκληρώθηκε πριν ένα χρόνο, η θυγατρική της Lamda θα επενδύσει περίπου 50 εκατ. ευρώ για την κατασκευή και την ανάπτυξη της μαρίνας, ενώ η συνολική αξία του τιμήματος που θα καταβληθεί στο δημόσιο σε βάθος 40 ετών ανέρχεται σε περίπου 89 εκατ. ευρώ.

Το έργο, περιλαμβάνει την κατασκευή μαρίνας υψηλών προδιαγραφών 410 θέσεων ελλιμενισμού για σκάφη μήκους έως και 140 μέτρα καθώς και χερσαία ζώνη 39.400 τ.μ., η οποία θα περιλαμβάνει αναπτύξεις με χρήσεις εμπορικών καταστημάτων, εστίασης, ξενοδοχείων και γραφείων, καθώς και εκτεταμένους χώρους πρασίνου και πεζοδρόμων, αθλητικές εγκαταστάσεις, χώρους στάθμευσης και ζώνη συντήρησης σκαφών.

H εν λόγω μαρίνα βρίσκεται εντός του Λιμένα Κέρκυρας και χωροθετείται δυτικά του προβλήτα κρουαζιέρας, πλησίον του Σταθμού Επιβατών.

Αυξημένη επισκεψημότητα

Με την επένδυση στη Μαρίνα Κέρκυρας, που βρίσκεται στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά του Ιονίου και της Αδριατικής, όπου τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα τόσο επαγγελματικών όσο και ιδιωτικών σκαφών αναψυχής, η Lamda ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της στον κλάδο του θαλάσσιου τουρισμού. Η Μαρίνα Κέρκυρας προστίθεται στις ήδη υπάρχουσες μαρίνες του Ομίλου, στο Φλοίσβο και στον Άγιο Κοσμά στο έργο του Ελληνικού, οι οποίες κατέχουν στρατηγική θέση στην ακτογραμμή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.

Ειδικότερα, στη Βουλή κατατέθηκε προς ψήφιση, με ορίζοντα τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται η από 30 Οκτωβρίου 2024 Σύμβαση υποπαραχώρησης μεταξύ του Δημοσίου και του Υπερταμείου (ΤΑΙΠΕΔ) και των εταιριών, Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, Lamda Corfu Marina, Lamda Marinas, αναφορικά με το δικαίωμα κατασκευής, λειτουργίας, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας (Megayacht Marina).

Επί της ουσίας, γίνεται η εκκίνηση των διαδικασιών για την κατασκευή του Τουριστικού Λιμένα Μεγάλων Σκαφών Κέρκυρας, μέσω της λειτουργίας ενός νέου τουριστικού λιμένα, υψηλών προδιαγραφών, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση των υποδομών του λιμένα Κέρκυρας και την ποσοτική και ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Με το νομοσχέδιο προσδιορίζονται η έναρξη και η διάρκεια της υποπαραχώρησης σε 40 έτη, εκτός αν η σύμβαση καταγγελθεί πριν από το τέλος της περιόδου υποπαραχώρησης. Ρητά ορίζεται ότι απαγορεύονται η σιωπηρή παράταση και η σιωπηρή ανανέωση της διάρκειας της υπό κύρωση Σύμβασης.

Το αντικείμενο

Με το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, καθορίζεται το αντικείμενο της Σύμβασης, το οποίο συνίσταται στην υποπαραχώρηση από το δημόσιο στη Lamda του αποκλειστικού δικαιώματος κατασκευής, διαχείρισης, συντήρησης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας, στην αποκλειστική παροχή υπηρεσιών και στην αποκλειστικότητα επιβολής και είσπραξης τελών και γενικά άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας σχετικά με τις μαρίνες στην χωροθετημένη περιοχή του Τουριστικού Λιμένα Κέρκυρας.

Επίσης καθορίζεται η υποχρέωση της Lamda να καταβάλει στο δημόσιο εφάπαξ αμοιβή υποπαραχώρησης, ποσού 9,7 εκατ. ευρώ, πριν την οριστική απόδοση της Μαρίνας, καθώς και Μεταβλητή Ετήσια Αμοιβή καθ’ όλη τη διάρκεια Υποπαραχώρησης, η οποία ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 79,322 εκατ. ευρώ για όλη την περίοδο υποπαραχώρησης. Το δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει, με δική του δαπάνη, τα λογιστικά βιβλία της υποπαραχωρησιούχου.