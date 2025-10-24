Πλώρη για νέες παραγγελίες containerships

Οι παραγγελίες για νέα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χωρητικότητας περίπου 3.000 TEUs δεν δείχνουν σημάδια επιβράδυνσης.

Μετά την Chartworld, της οικογένειας Κολλάκη, η οποία προσέθεσε πρόσφατα τέσσερα ακόμη πλοία 3.100 TEUs στο orderbook της, ακόμη ένας Έλληνας εφοπλιστής αναζητά «καλή» κινεζική κλίνη για τη ναυπήγηση νέων feeders της ίδιας κατηγορίας.

Ο λόγος για τον κ. Πέτρο Παππά, ο οποίος μέσω της ιδιωτικής εταιρείας του ομίλου, Oceanbulk, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το κινεζικό ναυπηγείο Zhoushan Changhong για την κατασκευή δύο νέων πλοίων τροφοδοσίας χωρητικότητας 3.100 TEUs.

Όσον αφορά την Chartworld, φέρεται να έχει οριστικοποιήσει παραγγελία για 4+4 πλοία 3.100 TEUs στο κινεζικό ναυπηγείο Yangzhou Guoyu, με προγραμματισμένη παράδοση το 2028.

Τα νέα πλοία θα προστεθούν σε πρόσφατη παραγγελία της ελληνικής εταιρείας για 2+2 πλοία παρόμοιου μεγέθους από το ναυπηγείο New Dayang Shipbuilding, τα οποία επίσης αναμένεται να παραδοθούν το 2028. Η αξία κάθε πλοίου εκτιμάται σε περίπου 42 εκατομμύρια δολάρια.

Κινήσεις

Οι παραπάνω κινήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη τάση αυξημένης δραστηριότητας στα πλοία κατηγορίας 3.000 TEUs, με νέες παραγγελίες να έχουν τοποθετήσει φέτος εταιρείες όπως η Arkas, η Costamare, συμφερόντων Κωστή Κωνσταντακόπουλου, η Interasia Line, η Ciner Group, η Minerva Marine, συμφερόντων Ανδρέα Μαρτίνου, η Eastern Pacific Shipping και η XT Shipping, μεταξύ άλλων.

Παράλληλα, η Alberta Shipmanagement, ελληνικών συμφερόντων, της οικογένειας Ιγγλέση -η οποία δραστηριοποιείται μέχρι σήμερα σε δεξαμενόπλοια και πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου-, εισέρχεται για πρώτη φορά στον τομέα των εμπορευματοκιβωτίων με παραγγελία για 2 + 2 πλοία τύπου Bangkokmax χωρητικότητας 1.900 TEUs από την CSSC Guangzhou Huangpu Wenchong. Τα νέα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στις αρχές του 2027.

Αντίστοιχα, και η Latsco, της οικογένειας Λάτση, εισήλθε πρόσφατα στον ίδιο τομέα, εστιάζοντας στην απόκτηση μικρότερων πλοίων, από 1.700 έως 3.000 TEUs.

Αλλά και ο Όμιλος Capital, συμφερόντων Ευάγγελου Μαρινάκη, έχει αναφερθεί ότι συνδέεται με ακόμα δύο πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων σε νοτιοκορεατικά ναυπηγεία.

Μάλιστα, όπως έχει γράψει η Tradewinds, ο ελληνικός ναυτιλιακός όμιλος είχε παραγγείλει ακόμα οκτώ feeders τύπου Chittagongmax, 2.800 TEUs, τον περασμένο Απρίλιο. Τα πλοία θα είναι εξοπλισμένα με scrubbers και θα έχουν σχεδιαστεί με βοηθητικά συστήματα ισχύος που θα επιτρέπουν την εγκατάσταση τεχνολογίας δέσμευσης CO2.

Συζητήσεις

Αλλά και η Athenian Sea Carriers, της οικογένειας Κυριακού, που παραδοσιακά διαχειρίζεται δεξαμενόπλοια, φαίνεται ότι εξετάζει άνοιγμα στην αγορά των πλοίων αυτών.

Η εταιρεία, σύμφωνα με αναφορά της Alphaliner, φαίνεται να βρίσκεται κοντά στην υπογραφή συμφωνίας για την κατασκευή έως τεσσάρων containerships, χωρητικότητας 3.000 TEUs, στην Κίνα.

Σύμφωνα με την αναφορά, η εταιρεία συζητά με το ναυπηγείο Jinglu Shipyard για δύο παραγγελίες και δύο option.

Η εταιρεία βρίσκεται σε φάση πλήρους ανανέωσης του στόλου της, καθώς πούλησε σταδιακά όλα τα μεγάλα τάνκερ της και αυτή την περίοδο ναυπηγεί 10 πλοία μεταφοράς προϊόντων και χημικών, χωρητικότητας 18.500 dwt, στο ναυπηγείο Wuchang Shipbuilding Industry στην Κίνα, με παραδόσεις από τον Ιούλιο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2027.

Αλλά και ο Όμιλος Goldenport, της οικογένειας Δράγνη, «ξαναμπαίνει» όπως φαίνεται στα containerships και μάλιστα στα feeders.

Η εταιρεία που παραδοσιακά διαχειρίζεται τάνκερ, πρόσφατα πραγματοποίησε επένδυση σε υποστηρικτικά πλοία, και τώρα, σύμφωνα με ναυλομεσιτικές πηγές, αγόρασε το νεότευκτο (ναυπήγησης 2023) Norderney μεταφορικής ικανότητας 1.900 TEUs.

Εν τω μεταξύ, η γερμανική Peter Doehle ολοκλήρωσε παραγγελία για τέσσερα πλοία 2.900 TEUs στο ναυπηγείο Guangzhou Wenchong, με παράδοση μεταξύ του πρώτου τριμήνου του 2027 και του δεύτερου τριμήνου του 2028.

Τα πλοία θα έχουν διαστάσεις Chittagongmax και θα είναι εξοπλισμένα με scrubber, ενώ η μελλοντική τους απασχόληση δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.

Η νέα αυτή σύμβαση ενισχύει περαιτέρω το χαρτοφυλάκιο παραγγελιών του Ομίλου Doehle, το οποίο ήδη περιλαμβάνει τέσσερα πλοία 14.170 TEUs που παραγγέλθηκαν το 2024 από το κινεζικό ναυπηγείο Jiangnan Changxing (Hudong), με προγραμματισμένη παράδοση το 2026-2027.