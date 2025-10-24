Με ηλεκτρονικές αιτήσεις στο e-ΔΛΑ η μεταβίβαση δικαιωμάτων δραστηριοποίηση λάντζας

Ένα ακόμη βήμα προς την ψηφιοποίηση των διαδικασιών του Λιμενικού Σώματος αποτελεί η προσθήκη νέων αιτήσεων στην ηλεκτρονική εφαρμογή e-ΔΛΑ με τίτλο «Μεταβίβαση Δικαιώματος Δραστηριοποίησης Πλοίου ως Λάντζας» για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Η νέα δυνατότητα εντάσσεται στην κατηγορία «Δραστηριοποίηση Πλοίου ως Λάντζας» και επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία στις λιμενικές αρχές.

Μέσω της πλατφόρμας https://edla.hcg.gr, οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στην εφαρμογή ή να συνδεθούν με τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNET, ώστε να αυθεντικοποιηθούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους. Η νέα λειτουργία απλοποιεί και επιταχύνει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων δραστηριοποίησης, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και τη γραφειοκρατία.

Παράλληλα, ενισχύει τη διαφάνεια και τη διαλειτουργικότητα των υπηρεσιών, καθώς κάθε αίτηση λαμβάνει ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και μπορεί να παρακολουθείται ψηφιακά.

Στον σύνδεσμο https://edla.hcg.gr/help/ διατίθενται αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής.

Σταδιακά θα προστεθούν και νέες κατηγορίες αιτήσεων, διευρύνοντας τις δυνατότητες του συστήματος.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του Λιμενικού Σώματος και του υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη μετάβαση σε ένα πλήρως ηλεκτρονικό μοντέλο εξυπηρέτησης.

Τα μικρά επαγγελματικά πλοία «λάντζες» που δραστηριοποιούνται για τη μεταφορά πληρωμάτων, επιβατών και εφοδίων σε πλοία κυρίως της ποντοπόρου ναυτιλίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην καθημερινή λειτουργία των ελληνικών λιμένων.

Η δραστηριότητά τους ρυθμίζεται αυστηρά από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς απαιτείται ειδική άδεια που καθορίζει τον λιμένα βάσης, τη χωρητικότητα και το είδος των μεταφορών που εκτελεί.

Η πρόσφατη προσθήκη της ηλεκτρονικής αίτησης «Μεταβίβαση Δικαιώματος Δραστηριοποίησης Πλοίου ως Λάντζας» στο πληροφοριακό σύστημα e-ΔΛΑ, διευκολύνει πλέον τους πλοιοκτήτες και επιχειρηματίες του κλάδου, επιτρέποντας ηλεκτρονική υποβολή και άμεση παρακολούθηση της διαδικασίας χωρίς φυσική παρουσία στις λιμενικές αρχές.