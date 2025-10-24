Logo Image

Ο CEO της Heidmar αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του

Ναυτιλία

Ο CEO της Heidmar αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής του

Μετά τη συναλλαγή, ο Pankaj Khanna κατέχει πλέον περίπου το 45% του συνόλου των μετοχών της Heidmar

Η Heidmar Maritime Holdings Corp. (NASDAQ: HMR), με έδρα την Αθήνα και δραστηριότητα στη διαχείριση δεξαμενόπλοιων (crude & product tankers), ανακοίνωσε ότι ο CEO της, Pankaj Khanna, προχώρησε τον Σεπτέμβριο 2025 στην αγορά 55.900 μετοχών της Heidmar Maritime Holdings Corp. στη χρηματιστηριακή αγορά, στη μέση τιμή του 1,30 δολ. ανά μετοχή – επένδυση συνολικού ύψους περίπου 72.670 δολ.

Μετά τη συναλλαγή, ο κ. Khanna κατέχει πλέον 26.302.613 μετοχές, που αντιπροσωπεύουν περίπου 45% του συνόλου των μετοχών της Heidmar, εκ των οποίων οι 26,2 εκατ. μέσω της Rhea Marine Ltd.

Όπως δήλωσε ο CEO Pankaj Khanna, η απόφαση αυτή αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη του στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της Heidmar και τη δέσμευσή του για ευθυγράμμιση συμφερόντων με τους μετόχους.

