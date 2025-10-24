Πρωτοποριακό εγχείρημα για τη νέα γενιά καυσίμων

Μια πρωτοποριακή τεχνολογική δοκιμή καυσίμου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία, συνδυάζοντας για πρώτη φορά αιθανόλη, μεθανόλη και ναυτιλιακό ντίζελ σε δίχρονες μηχανές μεγάλης κλίμακας.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η Maersk (στη φωτ. ο CEO Vincent Clerc), η οποία δοκιμάζει ένα μίγμα με 10% αιθανόλη στις τεράστιες δίχρονες μηχανές των πλοίων της, ύψους τεσσάρων ορόφων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παγκόσμια πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη φορά που η αιθανόλη χρησιμοποιείται σε μηχανές ισχύος 60-70 MW.

Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα βιοκαύσιμα επόμενης γενιάς μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα στη ναυτιλία.

Το εγχείρημα προωθεί την καινοτομία στα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές για τη βιομηχανία αιθανόλης της Βραζιλίας, που παράγει περίπου 35 δισ. λίτρα ετησίως.