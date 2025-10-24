Logo Image

Πρωτοποριακό εγχείρημα για τη νέα γενιά καυσίμων

Ναυτιλία

Πρωτοποριακό εγχείρημα για τη νέα γενιά καυσίμων

Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα βιοκαύσιμα επόμενης γενιάς μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα στη ναυτιλία

Μια πρωτοποριακή τεχνολογική δοκιμή καυσίμου βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βραζιλία, συνδυάζοντας για πρώτη φορά αιθανόλη, μεθανόλη και ναυτιλιακό ντίζελ σε δίχρονες μηχανές μεγάλης κλίμακας.

Πίσω από το εγχείρημα βρίσκεται η Maersk (στη φωτ. ο CEO Vincent Clerc), η οποία δοκιμάζει ένα μίγμα με 10% αιθανόλη στις τεράστιες δίχρονες μηχανές των πλοίων της, ύψους τεσσάρων ορόφων.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί παγκόσμια πρωτιά, καθώς είναι η πρώτη φορά που η αιθανόλη χρησιμοποιείται σε μηχανές ισχύος 60-70 MW.

Στόχος είναι να αποδειχθεί ότι τα βιοκαύσιμα επόμενης γενιάς μπορούν να εφαρμοστούν με ασφάλεια και αποδοτικότητα στη ναυτιλία.

Το εγχείρημα προωθεί την καινοτομία στα καύσιμα χαμηλών εκπομπών, ενώ δημιουργεί νέες προοπτικές για τη βιομηχανία αιθανόλης της Βραζιλίας, που παράγει περίπου 35 δισ. λίτρα ετησίως.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube