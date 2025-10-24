Συνεργασία Lloyd’s Register και DYNAMARINe

Ο Lloyd’s Register (LR) ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την DYNAMARINe, με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, τυποποιημένου συστήματος επιθεωρήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών Ship-to-Ship (STS) μεταφορών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι επιθεωρητές του LR θα αξιολογούν τους STS providers βάσει των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας του OCIMF, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα με τη βάση δεδομένων κινδύνου της DYNAMARINe.

Οι τελικές εκθέσεις θα αξιολογούνται από την DYNAMARINe, η οποία θα εκδίδει και τη βαθμολογία επιδόσεων κάθε παρόχου.

Ο δρ Αλέξανδρος Γλύκας, CEO της DYNAMARINe, δήλωσε ότι η συνεργασία «ανοίγει τον δρόμο για ένα μοντέλο επιθεωρήσεων αντίστοιχο του SIRE, ειδικά σχεδιασμένο για τις επιχειρήσεις STS», υπογραμμίζοντας τη στήριξη πλοιοκτητών, P&I Clubs, ασφαλιστών και ενεργειακών εταιρειών.