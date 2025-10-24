Logo Image

Συνεργασία Lloyd’s Register και DYNAMARINe

Ναυτιλία

Συνεργασία Lloyd’s Register και DYNAMARINe

Οι επιθεωρητές του LR θα αξιολογούν τους STS providers βάσει των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας του OCIMF, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα με τη βάση δεδομένων κινδύνου της DYNAMARINe

Ο Lloyd’s Register (LR) ανακοίνωσε στρατηγική συνεργασία με την DYNAMARINe, με στόχο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου, τυποποιημένου συστήματος επιθεωρήσεων για τους παρόχους υπηρεσιών Ship-to-Ship (STS) μεταφορών.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, οι επιθεωρητές του LR θα αξιολογούν τους STS providers βάσει των προτύπων ποιότητας και ασφάλειας του OCIMF, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα με τη βάση δεδομένων κινδύνου της DYNAMARINe.

Οι τελικές εκθέσεις θα αξιολογούνται από την DYNAMARINe, η οποία θα εκδίδει και τη βαθμολογία επιδόσεων κάθε παρόχου.

Ο δρ Αλέξανδρος Γλύκας, CEO της DYNAMARINe, δήλωσε ότι η συνεργασία «ανοίγει τον δρόμο για ένα μοντέλο επιθεωρήσεων αντίστοιχο του SIRE, ειδικά σχεδιασμένο για τις επιχειρήσεις STS», υπογραμμίζοντας τη στήριξη πλοιοκτητών, P&I Clubs, ασφαλιστών και ενεργειακών εταιρειών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube