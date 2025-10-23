CLIA: Πρόταση για Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα

Τη συζήτηση για τη διαμόρφωση ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας στην Ελλάδα επαναφέρει η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA), με αφορμή τα εγκαίνια της διαδραστικής έκθεσης «The Voyage» στο Ίδρυμα Ευγενίδου.

Η CLIA προτείνει να υπάρξει ένα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας, που θα συνδιαμορφωθεί από την ελληνική κυβέρνηση και θα συνοδεύεται από σχετικό χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία παρουσιάστηκε στο πλαίσιο των εγκαινίων της έκθεσης «The Voyage», μιας διαδραστικής εμπειρίας βιώσιμου τουρισμού κρουαζιέρας, που αποτυπώνει τη μετάβαση του κλάδου προς την πράσινη ναυτιλία, αναδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες της Ελλάδας.

Η Μαρία Δεληγιάννη, διευθύντρια Ανατολικής Μεσογείου της CLIA, τόνισε ότι «η συνεργασία είναι το κλειδί για τη διατήρηση της ελκυστικότητας της χώρας, ως ένας εξαιρετικός τόπος για να επισκεφτεί και να ζει κανείς.

«Με τα στοιχεία να δείχνουν ότι το πάνω από το 55% της κίνησης κρουαζιέρας στην Ελλάδα συγκεντρώνεται σε μόλις τρία λιμάνια, υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης να βελτιώσει την εμπειρία των επισκεπτών και να αναπτύξει νέους προορισμούς», επεσήμανε η ίδια, προσθέτοντας ότι «η αξιοποίηση του νέου τέλους αποβίβασης επιβατών κρουαζιέρας για την υποστήριξη αυτού του στόχου μπορεί να βοηθήσει στην ευρύτερη διάδοση των οφελών του τουρισμού κρουαζιέρας, επιτρέποντας ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύοντας τον ρόλο της Ελλάδας ως κορυφαίου κόμβου».

Η κ. Δεληγιάννη είπε ότι με βάση αυτόν τον φιλόδοξο στόχο, η CLIA προτείνει τη δημιουργία ενός Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Κρουαζιέρας που θα συνοδεύεται από σαφές χρονοδιάγραμμα για τη δρομολόγηση επενδύσεων και την υποστήριξη νέων προορισμών στην Ελλάδα.

Πρόσθεσε επίσης ότι το σχέδιο θα πρέπει να δημιουργηθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση μαζί με τη βιομηχανία της κρουαζιέρας στο πλαίσιο του διαλόγου ενώ θα χρηματοδοτηθεί από τα έσοδα του τέλους αποβίβασης επιβατών, αξιολογώντας τις ανάγκες για λιμενικές υποδομές, ανάπτυξη και τις προωθητικές ενέργειες που απαιτούνται σε κάθε προορισμό.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ιδρύματος Ευγενίδου και Πρέσβης Καλής Θελήσεως του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ), Λεωνίδας Δημητριάδης-Ευγενίδης, δήλωσε ότι «η κρουαζιέρα αποτελεί έναν δυναμικό τομέα με σημαντική συμβολή τόσο στην ευρωπαϊκή όσο και στην ελληνική οικονομία και η ανάπτυξή της οφείλει να στηρίζεται στην ισορροπία, στον στρατηγικό σχεδιασμό και στον σεβασμό προς το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι «η πρόοδος έχει πραγματικό νόημα μόνο όταν συνδυάζει την οικονομική ευημερία με τη γνώση, την εκπαίδευση και τη βιωσιμότητα».

Οι καινοτομίες του κλάδου της κρουαζιέρας οδηγός για τη βιωσιμότητα

Ενισχύοντας τη δέσμευση του κλάδου για βιωσιμότητα, η CLIA παρουσίασε τα αποτελέσματα της ετήσιας έκθεσής της για τις περιβαλλοντικές τεχνολογίες και πρακτικές.

Η έκθεση του 2025 δείχνει συνεχή και μετρήσιμη πρόοδο από τις εταιρείες κρουαζιέρας-μέλη της CLIA, καθώς προωθούν μια φιλόδοξη περιβαλλοντική ατζέντα – από τις δοκιμές και την πιλοτική εφαρμογή βιοκαυσίμων, και τις επενδύσεις σε κινητήρες ευέλικτων καυσίμων, έως την αυξανόμενη χρήση καυσίμων χαμηλότερων εκπομπών και τη μεγιστοποίηση της εφαρμογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης.

Οι εταιρείες κρουαζιέρας είναι πρωτοπόροι και καινοτόμοι στη ναυτιλιακή τεχνολογία – έχοντας να επιδείξουν παραδείγματα όπως προηγμένα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων, παράκτια ενεργειακή υποστήριξη, συστήματα λίπανσης αέρα και τη νεότερη γενιά κινητήρων διπλού καυσίμου, από τα οποία επωφελούνται και άλλοι τομείς της ναυτιλίας.

Επενδύουν δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ για να κατασκευάσουν τον στόλο του μέλλοντος, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 80 νέων πλοίων υπό παραγγελία παγκοσμίως, που διαθέτουν αυτές και άλλες καινοτομίες.

Δημιουργώντας οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τη Μύκονο

Η CLIA παρουσίασε, επίσης, τα αποτελέσματα μελέτης της διεθνούς εταιρείας ερευνών Oxford Economics, σύμφωνα με την οποία ο τουρισμός κρουαζιέρας συνεισέφερε 201 εκατομμύρια ευρώ στην οικονομία της Μυκόνου το 2024.

Η μελέτη διαπίστωσε, επίσης, ότι ο τουρισμός κρουαζιέρας στη Μύκονο υποστηρίζει σχεδόν 3.000 θέσεις εργασίας στην οικονομία της περιοχής, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή του κλάδου στην ευημερία της τοπικής κοινωνίας. Εστιάζοντας στη Μύκονο, η μελέτη έδειξε ότι οι επιβάτες κρουαζιέρας δαπανούν κατά μέσο όρο 107 ευρώ ανά άτομο στο νησί κατά τη διάρκεια μέσης παραμονής στον προορισμό σχεδόν έξι ώρες. Η μελέτη δείχνει πώς ο τουρισμός κρουαζιέρας συμβάλλει ώστε νέοι επισκέπτες να γνωρίζουν την Ελλάδα, καθώς οκτώ στους δέκα επισκέπτες κρουαζιέρας (transit) το 2024 επισκέφθηκαν το νησί για πρώτη φορά, ενώ πάνω από τους μισούς επισκέφθηκαν για πρώτη φορά την Ελλάδα.

Η CLIA ανακοίνωσε, επίσης, ότι έχει αναθέσει μια παρόμοια μελέτη στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της κρουαζιέρας στη Σαντορίνη, με τα αρχικά ευρήματα να αναμένονται στις αρχές του 2026 και την τελική μελέτη τον Ιούλιο του 2026.

«The Voyage»: Διαδραστική έκθεση για τον βιώσιμο τουρισμό κρουαζιέρας

Η έκθεση «The Voyage» της CLIA φιλοξενείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου, στην Αθήνα, έως τις αρχές Ιανουαρίου.

Tαξιδεύει τους επισκέπτες σε ένα καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της κρουαζιέρας, με διαδραστικά χαρακτηριστικά και έμφαση στη βιωσιμότητα.

Οι επισκέπτες έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την καινοτομία στις κρουαζιέρες και την περιβαλλοντική πρόοδο του κλάδου.