Παράδοση νεότευκτου tanker στην Atlas Maritime

Η Atlas Maritime, συμφερόντων του Λέοντα Πατίτσα, και η European Maritime Finance (EMF) ανακοίνωσαν την επιτυχή παράδοση του Geneva Star, του πρώτου από μια σειρά οκτώ νεότευκτων suezmax tankers που ναυπηγούνται στα ναυπηγεία Daehan Shipbuilding Co. Ltd.

Το πλοίο πρόκειται να ξεκινήσει ετήσια ναύλωση με ισχυρό συνεργάτη της βιομηχανίας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ EMF, Atlas και Daehan. Το Geneva Star αποτελεί το δέκατο δεξαμενόπλοιο που παραδίδεται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής σύμπραξης και είναι εξοπλισμένο με μηχανή MAN B&W 6G70ME Tier III, Ballast Water Treatment System και scrubbers για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.

Η Atlas Maritime και η EMF εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους προς τους επενδυτές για τη συμβολή τους στην προώθηση μιας καθαρότερης και πιο αποδοτικής ναυτιλίας