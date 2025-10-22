Η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας

Ολοκληρώθηκαν την Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 οι αρχαιρεσίες της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας με την εκλογή των 7 μελών στο Διοικητικό της Συμβούλιο.

Αναλυτικά η νέα σύνθεση του Δ.Σ. της Ε.ΜΑ.Ε. έχει ως ακολούθως:

·Σταύρος ΚΑΤΣΙΚΑΔΗΣ – Μαρίνα Φλοίσβου, ΠΡΟΕΔΡΟΣ,

·Βασίλειος ΤΕΦΑΣ – Κλεοπάτρα Μαρίνα, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ,

·Κωνσταντίνος ΑΣΒΕΣΤΗΣ – Μαρίνα Αγίου Κοσμά, ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ,

·Ιωάννης ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ – Μαρίνα Ζέας, ΤΑΜΙΑΣ,

·Αντώνιος ΔΡΟΣΟΣ – Μαρίνα Κω, ΜΕΛΟΣ,

·Ευάγγελος ΒΛΑΧΟΣ – Μαρίνα Αλίμου, ΜΕΛΟΣ και

·Παναγιώτης ΠΑΠΠΑΣ – Αρετσού Μαρίνα, ΜΕΛΟΣ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης συζητήθηκαν βασικά θέματα, όπως τα έργα αναβάθμισης μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF), η δυναμική συμμετοχή της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών (ICOMIA World Marinas Conference 2025) στη Βενετία από τις 15 έως τις 17 Οκτωβρίου και άλλα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλωσόρισε τα νέα μέλη της Ένωσης και συγκεκριμένα, τη Μαρίνα Μπενιτσών και τη Μαρίνα Μεσολογγίου, ενώ εντός του 2025 μέλος έγινε και η Megayacht Μαρίνα Κέρκυρας.»

Η Ένωση Μαρινών Ελλάδας αποτελείται σήμερα από 28 τουριστικούς λιμένες/μαρίνες με συνολικά 9.322 θέσεις ελλιμενισμού για πλοία αναψυχής και εκπροσωπεί το 73% περίπου των οργανωμένων θέσεων ελλιμενισμού στη χώρα μας.