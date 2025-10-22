Ναυτιλία: «Βαρίδι» οι αυξήσεις στα ασφάλιστρα

Αντιμέτωποι με την όγδοη συνεχόμενη ετήσια αύξηση ασφαλίστρων στις θαλάσσιες μεταφορές, λόγω της συνεχιζόμενης ανόδου του κόστους προστασίας των ναυτιλιακών κινδύνων, αναμένεται να βρεθούν, το 2026, οι πλοιοκτήτες.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει o διεθνής οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Standard & Poor’s με έδρα τη Νέα Υόρκη, τα ασφάλιστρα προστασίας και αποζημίωσης θα έχουν μία μέση αύξηση περίπου στο 5% από τον Φεβρουάριο του 2026, ενώ για αρκετά P&I Clubs η ανατίμηση θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Η εκτίμηση αυτή γίνεται, καθώς οι 12 θυγατρικές που απαρτίζουν την International Group of P&I clubs ετοιμάζονται να ανακοινώσουν τις νέες τιμολογήσεις τους για το 2026 και οι οποίες αναμένονται από τα τέλη αυτού του μήνα έως λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.

Διαπραγματευτική ισχύς

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, μεγάλοι ναυτιλιακοί όμιλοι και μεγάλοι brokers ναυτασφασίλεων διαθέτουν τέτοια διαπραγματευτική ισχύ, ώστε να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερους όρους και στοχευμένες εκπτώσεις, περιορίζοντας εν μέρει το επιπλέον κόστος.

Ο Standard & Poor’s σημειώνει ότι οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, παρά την ανθεκτική κεφαλαιακή βάση τους, με αποθεματικά άνω των 6 δισ. δολαρίων, βρίσκονται σε κρίσιμη φάση επαναξιολόγησης της βιωσιμότητας των ασφαλίστρων και της ισορροπίας ανάμεσα σε κόστος, κάλυψη και διαφάνεια.

Ορισμένοι brokers υποστηρίζουν, εδώ και πολύ καιρό, ότι αυτό αντιπροσωπεύει μια αναποτελεσματική χρήση κεφαλαίου και ότι τα χρήματα θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη διατήρηση των εκπτώσεων σε χαμηλά επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση, ο Standard & Poor’s προειδοποιεί ότι η «υπομονή» των πλοιοκτητών εξαντλείται και για το 2027 εκτιμά ότι θα υπάρξει μια συντονισμένη αντίδραση, με τις ναυτιλιακές εταιρείες να υιοθετούν σκληρότερη στάση απέναντι στις συνεχιζόμενες αυξήσεις.

Σύμφωνα, πάντως, με την τελευταία ανάλυση για την αγορά θαλάσσιας προστασίας και αποζημίωσης (P&I) της Lockton, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ασφαλιστικού μεσίτη στον κόσμο, οι πλοιοκτήτες καλούνται πλέον να διαχειριστούν ένα περιβάλλον, όπου η άνοδος του κόστους προστασίας, οι γεωπολιτικές αναταράξεις και οι τεχνολογικοί κίνδυνοι -όπως οι πυρκαγιές και τα ηλεκτρικά οχήματα- ασκούν ολοένα μεγαλύτερες πιέσεις στα P&I Clubs, που καλύπτουν το 85% του παγκόσμιου στόλου.

Όπως τονίζεται, οι ομαδικές απαιτήσεις των πλοιοκτητών από τα P&I, το 2025, έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο της δεκαετίας, με τις πυρκαγιές και τα ηλεκτρικά οχήματα να αναδεικνύονται ως νέα σημεία κινδύνου για τους πλοιοκτήτες.

Οι καθαρές απαιτήσεις έφτασαν τα 3,1 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 25% σε ετήσια βάση και 16% πάνω από τον μέσο όρο της πενταετίας.

Η αποδοτικότητα των P&I Clubs Η ετήσια έκθεση της Marsh για την παγκόσμια αγορά θαλάσσιας ασφάλισης, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο, σημειώνει ότι τα P&I Clubs εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ως βασικό πρόβλημα την τεχνική απόδοση των ασφαλιστικών τους δραστηριοτήτων, δηλαδή το κατά πόσον τα ασφάλιστρα που εισπράττουν, καλύπτουν τις αποζημιώσεις και τα λειτουργικά έξοδα.

Παράλληλα, ζητήματα όπως η τεχνολογία, η βιωσιμότητα, ο σκιώδης στόλος, η ανανέωση των πλοίων αξιολογούνται με μέτρια ανησυχία.

Η Marsh θεωρεί ότι, εν όψει των ανακοινώσεων των ασφαλιστικών ομίλων, οι προοπτικές είναι μικτές, καθώς ορισμένοι φαίνεται να μπορούν να διαχειριστούν αποτελεσματικά τις μεγάλες διατηρημένες ζημιές και τις απαιτήσεις από το κοινό ταμείο (pool claims), ενώ άλλοι ενδέχεται να χρειαστεί να ενισχύσουν τα ασφάλιστρα ή να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους.

Πρόσθετο παράγοντα για την αγορά αποτελούν επίσης τα νεότευκτα πλοία, καθώς πολλά παλαιότερα πλοία, που υπήρξαν ιδιαιτέρως κερδοφόρα την περίοδο της πανδημίας, θεωρούνται πλέον αντιοικονομικά και ενδέχεται να αποσυρθούν, επηρεάζοντας το μέγεθος και τη δομή της ασφαλιστικής βάσης του κλάδου.

Σταθερά έσοδα

Αν και τα έσοδα από επενδύσεις των ασφαλιστικών έχουν αποδειχθεί γενικά σταθερά μέχρι σήμερα, εξακολουθεί να είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της μακροοικονομικής και πολιτικής αστάθειας.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο της Διεθνούς Ένωσης Ναυτιλιακών Ασφαλίσεων (IUMI) στη Σιγκαπούρη, η παγκόσμια αγορά ναυτασφαλίσεων, το 2024, άγγιξε σε έσοδα σχεδόν τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Παρά το νέο ρεκόρ, οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι ο ρυθμός ανάπτυξης δείχνει σημάδια επιβράδυνσης, καθώς τα συνολικά έσοδα αυξήθηκαν μόλις κατά 1,5% μέσα στο 2024 – σημαντικά χαμηλότερα σε σχέση με τις αυξήσεις 5,9% το 2023 και 8,3% το 2022.

Τα συνολικά έσοδα του παγκόσμιου τομέα ναυτιλιακών ασφαλίσεων ανήλθαν σε 39,92 δισεκατομμύρια δολάρια, με την IUMI να επισημαίνει ότι η ανάπτυξη προέρχεται κυρίως από τις αυξημένες αξίες των πλοίων και το ανεβασμένο κόστος αντικατάστασης, ενώ η αστάθεια στις μεταφορές και η ένταση των κλιματικών κινδύνων δημιουργούν πρόσθετες προκλήσεις.