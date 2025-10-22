Ocean Network Express: Υποκατάστημα στην Ελλάδα

Τη λειτουργία του νέου της υποκαταστήματος στην Ελλάδα αναμένεται να ξεκινήσει η Ocean Network Express -διευθύνων σύμβουλος ο Jeremy Nixon- έως το τέλος του 2025, ενισχύοντας τη φυσική της παρουσία στη χώρα και τη στρατηγική της θέση στη Μεσόγειο.

Το γραφείο θα αναλάβει τη διαχείριση πωλήσεων, επιχειρησιακών λειτουργιών και εξυπηρέτησης πελατών στην ελληνική αγορά, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις θαλάσσιων μεταφορών και logistics.

Η εταιρεία ανέφερε ότι οι προετοιμασίες προχωρούν ομαλά, ενώ η ακριβής ημερομηνία έναρξης και οι λεπτομέρειες για τα πλοία, τα δρομολόγια και τις επιχειρησιακές επαφές θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η Ocean Network Express (Europe) Limited, θυγατρική της Ocean Network Express Pte. Ltd. με έδρα τη Σιγκαπούρη, διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο υποκαταστημάτων στην Ευρώπη, παρέχοντας αξιόπιστες και βιώσιμες υπηρεσίες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.