Δωρεά του Ευάγγ. Αγγελάκου στο ΝΝΑ του Π.Ν.

Ο εφοπλιστής και πρώην δήμαρχος Οινουσσών, Ευάγγελος Ηλ. Αγγελάκος, επικεφαλής της Angelakos Hellas, προχώρησε σε μια σημαντική δωρεά μηχανημάτων και εξοπλισμού προς το Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ).

Η δωρεά περιλαμβάνει έναν υπερσύγχρονο αξονικό τομογράφο με όλο τον συνοδό εξοπλισμό, μία μονάδα παραγωγής ιατρικού οξυγόνου τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και πλήθος άλλων ειδών που ενισχύουν τη λειτουργία του νοσοκομείου.

Ο υποναύαρχος Βασίλειος Γκούμας, επικεφαλής Υγειονομικού του Π.Ν., ευχαρίστησε τον κ. Αγγελάκο, ανακοινώνοντας ότι, ύστερα από επιθυμία του δωρητή, θα δίνεται προτεραιότητα στους κατοίκους Οινουσσών για νοσηλεία στο ΝΝΑ.

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Οινουσσών, Γιώργος Δανιήλ, εξέφρασε «θερμές ευχαριστίες», υπογραμμίζοντας ότι η προσφορά αποτελεί «συνέχεια της διαχρονικής συμβολής της οικογένειας Αγγελάκου προς την πατρίδα και τη γενέτειρά τους».