Στο Bulk Carrier SEAFARER ο CEO της Thenamaris

Ο CEO της Thenamaris, Νικόλας Μαρτίνος, επισκέφθηκε πρόσφατα το SEAFARER, ένα Capesize Bulk Carrier χωρητικότητας 181.110 dwt (ναυπηγημένο το 2014 στο Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding Co.), ενώ το πλοίο βρισκόταν στο λιμένα του Πειραιά.

Ο κ. Νικόλας Μαρτίνος συναντήθηκε με το πλήρωμα του πλοίου, εκφράζοντας την εκτίμησή του για τον επαγγελματισμό, την ομαδικότητα και την ανθεκτικότητά τους, τονίζοντας πως «οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας».

Η Thenamaris, με στόλο 50 δεξαμενόπλοιων, 8 LNG carriers και 6 LPG carriers, συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην ανάπτυξη, διαθέτοντας ναυπηγικό πρόγραμμα έξι νέων tankers.

Η επίσκεψη υπογράμμισε τη δέσμευση της εταιρείας στην ασφάλεια, την αποδοτικότητα και τη στήριξη των πληρωμάτων της που κινούν καθημερινά τον στόλο της σε όλο τον κόσμο