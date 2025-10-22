Logo Image

Η Danaos επιστρέφει στις αγορές Capesize

Ναυτιλία

Η Danaos επιστρέφει στις αγορές Capesize

Επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου

Η Danaos Corporation, υπό την ηγεσία του δρ. Ιωάννη Κούστα, επέστρεψε δυναμικά στην αγορά των bulk carriers, αποκτώντας το Capesize «Hebei No.1» (182.400 dwt, ναυπήγησης 2009, Dalian Shipbuilding) από την κινεζική Hebei Ocean Shipping Co (Hosco).

Πρόκειται για την πρώτη αγορά Capesize από τις αρχές του 2024, σηματοδοτώντας την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία, με στόλο 92 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είχε εισέλθει στα bulkers το 2023, αποκτώντας σταδιακά δέκα Capesize πλοία από κινεζικά ναυπηγεία.

Η νέα εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για επενδύσεις σε κινεζικής κατασκευής πλοία μέσης ηλικίας, καθώς η αγορά Capesize ανακάμπτει, με τα ημερήσια έσοδα να αγγίζουν τα 27.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube