Η Danaos επιστρέφει στις αγορές Capesize

Η Danaos Corporation, υπό την ηγεσία του δρ. Ιωάννη Κούστα, επέστρεψε δυναμικά στην αγορά των bulk carriers, αποκτώντας το Capesize «Hebei No.1» (182.400 dwt, ναυπήγησης 2009, Dalian Shipbuilding) από την κινεζική Hebei Ocean Shipping Co (Hosco).

Πρόκειται για την πρώτη αγορά Capesize από τις αρχές του 2024, σηματοδοτώντας την επαναδραστηριοποίηση της εταιρείας στον κλάδο μεταφοράς ξηρού φορτίου.

Η εισηγμένη στο NYSE ναυτιλιακή εταιρεία, με στόλο 92 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, είχε εισέλθει στα bulkers το 2023, αποκτώντας σταδιακά δέκα Capesize πλοία από κινεζικά ναυπηγεία.

Η νέα εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική της εταιρείας για επενδύσεις σε κινεζικής κατασκευής πλοία μέσης ηλικίας, καθώς η αγορά Capesize ανακάμπτει, με τα ημερήσια έσοδα να αγγίζουν τα 27.000 δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Clarksons Research.