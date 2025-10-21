Committee: Η ναυτιλία στο επίκεντρο για να επιτευχθεί η απανθρακοποίηση του κλάδου

Ως ευκαιρία, να μπει αυτή τη φορά η ναυτιλιακή κοινότητα στο επίκεντρο της απανθρακοποίησης του κλάδου, βλέπει η Ελληνική Επιτροπή Ναυτιλίας Συνεργασίας του Λονδίνου (Committee), την απόφαση που ελήφθη την περασμένη εβδομάδα στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για αναβολή της συζήτησης του Net Zero Framework.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του Committee: «Στις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν παρουσία σε όλους τους σημαντικούς τομείς της ναυτιλιακής βιομηχανίας και οι οποίες θα είναι στην πραγματικότητα αυτές που θα εφαρμόσουν την πολιτική απανθρακοποίησης, θα πρέπει να διαδραματίσουν ρόλο σημαντικού συμβούλου εάν θέλουμε να επιτύχουμε μια βιώσιμη πορεία προς το καθαρό μηδέν».

Σύμφωνα με το Committee τα γεγονότα της περασμένης Παρασκευής στον ΙΜΟ δεν προμηνύουν απαραίτητα καθυστέρηση στη δημιουργία μιας συνεκτικής πολιτικής αποκαρβονισμού. Απλώς, συνεχίζει, παρέχουν την ευκαιρία να εμπλακούν όσοι βρίσκονται στο επίκεντρο του ναυτιλιακού κόσμου, η ναυτιλιακή κοινότητα.

Μέχρι στιγμής, τονίζεται στην ανακοίνωση, έχουν μόνο δευτερεύοντα ρόλο σε αυτή την κρίσιμη καμπή. Είναι ανάγκη να εμπλακούν στενά προκειμένου να δημιουργήσουμε εφαρμόσιμες πολιτικές που θα επιλέγουν όλα τα διαθέσιμα καύσιμα χαμηλών και μηδενικών εκπομπών άνθρακα και όλες τις τεχνολογίες μέχρι το 2050. Επιπλέον, τα καύσιμα που θα επιλεγούν, ρητά ή σιωπηρά, για την επίτευξη της απανθρακοποίησης θα πρέπει να είναι διαθέσιμα και ασφαλή, σημειώνεται χαρακτηριστικά.

«Η μη διαθεσιμότητα πολλών από τα μεταβατικά καύσιμα δεν βοηθά τη ναυτιλιακή βιομηχανία να προχωρήσει. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι διαφορετικοί τομείς της βιομηχανίας, όπως η tramp και η liner ναυτιλία, έχουν διαφορετικούς δρόμους για την επίτευξη των στόχων τους», σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Οι κανονισμοί πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτό το γεγονός. Πρέπει να υπάρχει βεβαιότητα και λογοδοσία όσον αφορά τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν. Επιπλέον, εάν υπήρχαν πραγματικά κεφάλαια που να προορίζονται ειδικά για την απαραίτητη ναυτιλιακή έρευνα και ανάπτυξη, θα ήταν δυνατό να επιτευχθούν πραγματικές λύσεις πριν να είναι πολύ αργά».