Η «ναυμαχία» στα λιμενικά τέλη αύξησε τα ναύλα στον Ειρηνικό

Η ένταση ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα μετέτρεψε τον Ειρηνικό σε πεδίο ναυτιλιακής κερδοφορίας. Τα λιμενικά τέλη οδήγησαν σε άνοδο τους ναύλους των πλοίων από τα containerships έως τα VLCCs.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο διατομεακός δείκτης ClarkSea Index να ξεπερνά τις 30.000 δολάρια την ημέρα για πρώτη φορά από το 2022, καθώς οι αγορές προσαρμόζονται στις νέες ισορροπίες.

Containerships

Στην αγορά των containerships, οι ναύλοι στο βασικό δρομολόγιο Σαγκάη – Δυτική Ακτή ΗΠΑ εκτινάχθηκαν κατά 31,9%, σε 1.936 δολάρια ανά FEU, ενώ προς την Ανατολική Ακτή αυξήθηκαν κατά 16,4%, σε 2.853 δολάρια ανά FEU, σύμφωνα με τον Shanghai Containerised Freight Index (SCFI). Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Ο Simon Heaney της Drewry σημείωσε ότι οι αυξήσεις αντικατοπτρίζουν προσωρινές ανακατατάξεις, καθώς οι ναυτιλιακές ολοκληρώνουν τις αλλαγές στα δίκτυά τους, αποσύροντας κινεζικής κατασκευής πλοία από τα δρομολόγια προς τις ΗΠΑ.

«Δεν έχουμε περάσει τον κάβο», ανέφερε, εκτιμώντας πως οι ναύλοι θα επιστρέψουν στα προηγούμενα επίπεδα καθώς η αγορά σταθεροποιείται.

Παρά τις αναταράξεις, οι μεγάλες γραμμές όπως Maersk, Hapag-Lloyd και CMA CGM δηλώνουν ότι δεν θα μετακυλίσουν τα κόστη στους πελάτες, λόγω του έντονου ανταγωνισμού.

Ήδη πλοία όπως το Maersk Kinloss και το Potomac Express παρακάμπτουν το Νίνγκμπο, πραγματοποιώντας μεταφορτώσεις στη Νότια Κορέα.

Άλμα στα VLCCs

Σε ό,τι αφορά τον κλάδο των δεξαμενόπλοιων, οι κινεζικοί δασμοί στα αμερικανικών συμφερόντων πλοία προκάλεσαν άλμα στους ναύλους των VLCCs που μεταφέρουν αργό προς την Κίνα – τον μεγαλύτερο εισαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως.

Η Energy Aspects αναθεώρησε ανοδικά τις προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο του 2025, ενώ η Gibson Shipbrokers εκτιμά ότι η αβεβαιότητα για το ποια πλοία «επιτρέπεται» να προσεγγίσουν κινεζικά λιμάνια θα διατηρήσει τη μεταβλητότητα σε υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, ο Baltic Dirty Tanker Index ενισχύθηκε άμεσα, με τα VLCCs να φτάνουν τις 90.000 δολάρια/ημέρα, ενώ τα MR tankers ανέβηκαν κατά 44%, σε 25.000 δολάρια/ημέρα.

Παράλληλα, η αγορά των Aframax στην Ασία κατέγραψε 7μηνο ρεκόρ, με κέρδη που αγγίζουν τις 33.500 δολάρια ημέρα, καθώς η περιορισμένη διαθεσιμότητα τονάζ ενίσχυσε τη διαπραγματευτική ισχύ των πλοιοκτητών.

Όπως επισημαίνουν οι αναλυτές, η εξαίρεση των πλοίων κινεζικής ναυπήγησης μετριάζει μεν τον γενικότερο αντίκτυπο, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί «premium» για αυτά τα σκάφη, τα οποία πλέον προτιμώνται σε δρομολόγια προς κινεζικά λιμάνια.

Ορισμένα αμερικανικών συμφερόντων πλοία που βρίσκονταν ήδη καθ’ οδόν προς την Κίνα χρειάστηκε να αλλάξουν προορισμό, προκαλώντας συμφόρηση και αύξηση των λεγόμενων ballast miles, καθώς το τονάζ ανακατανέμεται.

Μεταβλητότητα στα bulkers

Οι αρχικές προσδοκίες για ισχυρή άνοδο στους ναύλους των bulk carriers υποχώρησαν όταν διευκρινίστηκε ότι τα πλοία κινεζικής ναυπήγησης εξαιρούνται από τα τέλη.

Ωστόσο, οι αναλυτές της Clarksons Research επισημαίνουν ότι οι νέες γραφειοκρατικές απαιτήσεις και οι καθυστερήσεις στα λιμάνια θα μπορούσαν να προκαλέσουν βραχυπρόθεσμες ανισορροπίες στην προσφορά χωρητικότητας, διατηρώντας τη μεταβλητότητα υψηλή.

Στην αγορά των Capesize παρατηρήθηκαν έντονες διακυμάνσεις στα Forward Freight Agreements (FFAs).

Στις αρχές της περασμένης εβδομάδας, το αυξημένο ενδιαφέρον των αγοραστών εκτόξευσε τα συμβόλαια Νοεμβρίου στις 31.000 δολάρια/ημέρα και του Δεκεμβρίου στις 26.500 δολάρια.

Ωστόσο, καθώς έγιναν γνωστές οι λεπτομέρειες των κινεζικών τελών, η αγορά διόρθωσε: Ο Οκτώβριος υποχώρησε στις 25.000, ο Νοέμβριος στις 26.000, ενώ τα συμβόλαια του πρώτου τριμήνου του 2026 έπεσαν στις 16.750 δολάρια.

Προς τα μέσα της εβδομάδας σημειώθηκε νέα άνοδος, με τα επίπεδα να σταθεροποιούνται γύρω στις 28.500 δολάρια για τον Νοέμβριο και 26.250 για τον Δεκέμβριο.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι η μεταβλητότητα θα συνεχιστεί, αλλά εντός ενός σχετικά ελεγχόμενου εύρους, με τα άμεσα φορτία να στηρίζουν την αγορά και τις ειδήσεις από την Κίνα να καθορίζουν τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις.

Ισχυρός ο ClarkSea Index

Η συνολική εικόνα της αγοράς αποτυπώνεται στον ClarkSea Index, που μετρά τις μέσες ημερήσιες απολαβές σε όλους τους ναυτιλιακούς κλάδους.

Ο δείκτης ξεπέρασε τις 30.000 δολάρια/ημέρα για πρώτη φορά από το 2022, σημειώνοντας άνοδο 5% σε εβδομαδιαία βάση και παραμένοντας 50% πάνω από τον 10ετή μέσο όρο.

Η Clarksons Research εκτιμά ότι τα τέλη επηρεάζουν μεταξύ 2% και 7% του παγκόσμιου εμπορικού τονάζ, ποσοστό που επιτρέπει την επιχειρησιακή διαχείριση της έκθεσης, αλλά αρκεί για να προκαλέσει προσωρινές στρεβλώσεις, ενισχύοντας τη διαπραγματευτική θέση των πλοιοκτητών σε μια ήδη σφιχτή αγορά.

Σε ευρύτερο επίπεδο, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η ναυλαγορά ενδέχεται να διορθώσει όταν ολοκληρωθεί η ανακατανομή των στόλων.

Όμως, οι ίδιοι προσθέτουν ότι η περίοδος αναταράξεων ίσως παραταθεί έως και το 2026, καθώς η περιοχή του Ειρηνικού παραμένει «όμηρος» των εμπορικών και γεωπολιτικών αντιπαραθέσεων.

«Η ανταλλαγή λιμενικών τελών μπορεί να αποτελεί ένα ακόμα επεισόδιο, ωστόσο για τη διεθνή ναυτιλία μεταφράζεται -προς το παρόνσε ένα νέο κύμα κερδοφορίας σε όλες τις κατηγορίες πλοίων», επισημαίνεται χαρακτηριστικά.