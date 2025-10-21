Δεν «έπιασαν» Πειραιά 69.000 containers

Αισθητή υποχώρηση παρουσίασε τον Σεπτέμβριο του 2025 η διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά.

Η ανασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και πλήθος επιπρόσθετων παραγόντων, όπως καθυστερήσεις σε άλλους λιμένες και απεργιακές κινητοποιήσεις, συνεχίζουν να επηρεάζουν τη μεταφορά των containers, επισημαίνουν πηγές της αγοράς στη «Ν».

Σύμφωνα με στοιχεία της COSCO Shipping Ports, τον Σεπτέμβριο του 2025 διακινήθηκαν από τις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένα Πειραιά συνολικά 318 χιλιάδες κοντέινερ έναντι 387 χιλ. τον ίδιο μήνα του 2024, σημειώνοντας πτώση 17,9%.

Σε επίπεδο εννεαμήνου, από τον Ιανουάριο του 2025 έως και τον Σεπτέμβριο του 2025, διακινήθηκαν συνολικά 3 εκατ. εμπορευματοκιβώτια έναντι 3,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σημειώνοντας πτώση 2,4%.

Σημειώνεται ότι πολλά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων μεγάλων liners εξακολουθούν να παρακάμπτουν τη Διώρυγα του Σουέζ, επιλέγοντας τον περίπλου της Αφρικής, με αποτέλεσμα ο Πειραιάς, που λειτουργεί ως κυρίως κόμβος μεταφόρτωσης (hub) για τα πλοία της COSCO / Ocean Alliance που συνδέουν την Ασία με την Ευρώπη, να υφίσταται απώλειες.

Την ίδια ώρα, οι Χούθι παραμένουν σιωπηλοί απέναντι στη νέα συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η απουσία επίσημης θέσης από την πλευρά τους συντηρεί το κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας στη διεθνή ναυτιλία.

Ναυτιλιακοί αναλυτές επισημαίνουν ότι, ακόμη και εάν υπάρξει αποκλιμάκωση, η επιστροφή στην «κανονικότητα» των εμπορευματικών ροών δεν θα είναι άμεση, καθώς οι μεταφορείς επαναχαράσσουν τα δρομολόγια και επανεκτιμούν τους κινδύνους στην περιοχή.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η COSCO Shipping Ports παρουσίασε καλές επιδόσεις το εννεάμηνο του 2025, με τη διακίνηση στους 35 λιμένες της να ανέρχεται σε 86,5 εκατ. TEUs (βασική μονάδα μέτρησης στη ναυτιλία των εμπορευματοκιβωτίων – αντιστοιχεί σε εμπορευματοκιβώτιο 20 ποδών) έναντι 82,2 εκατ. TEUs το ίδιο διάστημα πέρυσι (+5,2%).

Σε επίπεδο μήνα παρουσίασε επίσης θετικά αποτελέσματα, με τη διακίνηση τον Σεπτέμβριο του 2025 να ανέρχεται σε 9,5 εκατ. TEUs έναντι 9,2 εκατ. TEUs τον ίδιο μήνα πέρυσι (+2,8%).

Όσον αφορά τη διακίνηση στην Κίνα, οι τερματικοί σταθμοί στις περιοχές Δέλτα και του ποταμού Γιανγκτσέ παρουσίασαν καλή απόδοση, αυξάνοντας τη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων κατά 9,5% σε επίπεδο μήνα και κατά 12,1% σε ετήσια βάση.

Η διακίνηση των τερματικών σταθμών στο εξωτερικό συνέχισε την ανοδική της τάση, με αύξηση 6,8% σε ετήσια βάση, μεταξύ των οποίων η διακίνηση του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων της COSCO Shipping Ports στο λιμάνι της Ζεεμπρούγκε (Zeebrugge), στο Βέλγιο, που αυξήθηκε κατά 18,1% σε ετήσια βάση.

COSCO: Διπλασιασμός επενδύσεων στην εφοδιαστική

Την ίδια ώρα, η μεγαλύτερη εταιρεία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Κίνας διπλασιάζει τις επενδύσεις της στον τομέα της εφοδιαστικής τόσο στην εγχώρια αγορά όσο και στο εξωτερικό, ανακοινώνοντας νέες επενδύσεις.

Στις 15 Σεπτεμβρίου, η COSCO Container (Hong Kong), θυγατρική της COSCO Shipping Holdings στην οποία ανήκει και η COSCO Shipping Ports Limited (CSPL), υπέγραψε συμφωνία κοινοπραξίας με την COSCO Shipping Logistics (Guangzhou), τη Shenzhen Port Logistics Group και την CCCC Fourth Harbour Engineering για τη δημιουργία της Shenzhen COSCO Shipping Smart Supply Chain Co., Ltd.

Η νέα εταιρεία θα λειτουργήσει ως έξυπνος κόμβος logistics στη Σενζέν, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας μέσω τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, big data και αυτοματοποίησης.

Σκοπός είναι η σύνδεση θαλάσσιων, χερσαίων και ψηφιακών μεταφορών και η βελτίωση της αποδοτικότητας των εμπορευματικών ροών στη νότια Κίνα και την ευρύτερη περιοχή ΑσίαςΕιρηνικού.

Η επένδυση σηματοδοτεί τη μετάβαση της COSCO από μια παραδοσιακή ναυτιλιακή εταιρεία σε ολοκληρωμένο πάροχο έξυπνων υπηρεσιών logistics, ενισχύοντας τη στρατηγική της για ψηφιακό μετασχηματισμό και διεύρυνση της παρουσίας της σε κρίσιμους κόμβους διεθνούς εμπορίου.

Σύμφωνα με ναυτιλιακούς αναλυτές, η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει μοντέλο για τη δημιουργία αντίστοιχων «έξυπνων» logistics hubs και σε άλλες αγορές όπου δραστηριοποιείται ο όμιλος.