Neptune Lines: Επεκτείνεται στη Λατινική Αμερική

Την επέκταση του δικτύου της στη Λατινική Αμερική ανακοίνωσε η ναυτιλιακή εταιρεία Neptune Lines, εγκαινιάζοντας μια νέα υπηρεσία short sea shipping που συνδέει τα λιμάνια Zárate (Αργεντινή) με Paranaguá και Santos (Βραζιλία).

Η νέα αυτή γραμμή, που εξυπηρετείται από το M/V Neptune Hellas, εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας για ενίσχυση του παγκόσμιου δικτύου της, προσφέροντας ευέλικτες και βιώσιμες λύσεις μεταφοράς σε μία από τις πιο δυναμικές περιοχές του πλανήτη.

Η πρόεδρος του Ομίλου Neptune -μέλος του οποίου είναι η Neptune Lines- κα Μελίνα Τραυλού, χαρακτήρισε την είσοδο στη Λατινική Αμερική ως «ορόσημο στην παγκόσμια αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου», υπογραμμίζοντας ότι η Neptune Lines «φέρνει στη νέα αγορά την αξιοπιστία, τη βιωσιμότητα και την εμπειρία του ευρωπαϊκού της δικτύου».

Η εταιρεία σκοπεύει να προσφέρει επιπλέον λιμενικές προσεγγίσεις και λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών, συνδέοντας βασικά logistics hubs και αυτοκινητοβιομηχανίες της περιοχής.

Η κίνηση αυτή έρχεται σε συνέχεια της πρόσφατης ανακοίνωσης για τη δημιουργία του «NLS Port-La-Nouvelle», του πρώτου λιμενικού σταθμού διαχείρισης αυτοκινήτων του Ομίλου στη Νότια Γαλλία. Ο σταθμός, που διαχειρίζεται η Neptune Land Services (NLS), αποτελεί ένα σημείο αναφοράς στη Δυτική Μεσόγειο, συνδέοντας οδικώς, σιδηροδρομικώς και θαλάσσια τις κύριες ευρωπαϊκές αγορές.

Ο Όμιλος

H Neptune έχει εξελιχθεί σε διεθνή κορυφαίο Όμιλο στον τομέα των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών οχημάτων και εμπορευμάτων, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις logistics.

Ναυαρχίδα του Ομίλου είναι η Neptune Lines, με στόλο 22 PCTC πλοίων που διακινούν 1,8 εκατομμύρια οχήματα ετησίως, συνδέοντας 20 χώρες και 50 λιμάνια, από τη βόρεια Ευρώπη έως τη Μεσόγειο, τη Μαύρη Θάλασσα και τη Λατινική Αμερική. Με νεότευκτα πλοία διπλού καυσίμου υπό παραγγελία και επενδύσεις σε τεχνολογίες νέας γενιάς, στηρίζει τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Neptune Shipping Agencies εξασφαλίζει την ομαλή διαχείριση αφίξεων και αναχωρήσεων των πλοίων της εταιρείας στον Πειραιά, ενώ η Neptune Dry Management διαχειρίζεται στόλο 4 σύγχρονων πλοίων ξηρού φορτίου, μεταφέροντας πρώτες ύλες ζωτικής σημασίας.

Παράλληλα, η Neptune Land Services παρέχει χερσαίες λύσεις logistics που εξασφαλίζουν την έγκαιρη και ασφαλή παράδοση οχημάτων, με παρουσία στην ελληνική αγορά μέσω της Ferst Logistics.