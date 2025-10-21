MSC: Ηλεκτροδότηση από ξηρά στη Βαλέτα

Τις πρώτες διαδοχικές συνδέσεις ηλεκτροδότησης από ξηρά στο λιμάνι της Βαλέτας πραγματοποίησε με τα δύο κρουαζιερόπλοιά της World Europa και Explora II ο όμιλος MSC σε ειδική εκδήλωση παρουσία της πολιτικής ηγεσίας της Μάλτας.

Η ενέργεια αυτή σηματοδοτεί ορόσημο για την εταιρεία, καθώς το Explora II έγινε το πρώτο πλοίο του Explora Journeys που συνδέθηκε με ηλεκτροδότηση από ξηρά στην Ευρώπη.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο πρωθυπουργός της Μάλτας Ρόμπερτ Αμπέλα και ανώτατοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Από το 2024, τα πλοία της MSC έχουν περάσει περίπου 300 ώρες συνδεδεμένα με την εγκατάσταση της Βαλέτας, μειώνοντας σημαντικά τις εκπομπές.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό σχέδιο Fit for 55 και τη στρατηγική απανθρακοποίησης της εταιρείας, η οποία διαθέτει ήδη 18 από τα 25 πλοία της με δυνατότητα ηλεκτροδότησης από ξηρά.