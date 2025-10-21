IBIA: Συνέδριο με επίκεντρο τον πράσινο εφοδιασμό

Το Ετήσιο Συνέδριο της International Bunker Industry Association (IBIA), πρόεδρος της οποίας είναι ο Κωνσταντίνος Καπετανάκης, θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 20 Νοεμβρίου 2025 στο Hong Kong Convention & Exhibition Centre, στο πλαίσιο της Ναυτιλιακής Εβδομάδας.

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, ο Klaus Chan, αναπληρωτής γενικός γραμματέας Μεταφορών & Logistics της κυβέρνησης της ΕΔΠ Χονγκ Κονγκ, θα παρουσιάσει το Σχέδιο Δράσης για την Πράσινη Εφοδιαστική Ναυτιλία, που καθορίζει τον οδικό χάρτη της περιοχής προς καθαρότερα ναυτιλιακά καύσιμα και ενισχύει τον ρόλο του Χονγκ Κονγκ ως διεθνούς κόμβου πράσινου ανεφοδιασμού.

Το συνέδριο αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους εκπροσώπους της ναυτιλιακής βιομηχανίας στον τομέα των ναυτιλιακών καυσίμων. Παράλληλα, η IBIA επανέλαβε τη δέσμευσή της στις πρωτοβουλίες απανθρακοποίησης του ΙΜΟ.